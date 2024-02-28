Y kuşağı en zengin nesil olmaya hazırlanıyor. Ev almakta bile zorlanırken zengin olacaklar

Kaynak: Gazeteoksijen
Y kuşağı en zengin nesil olmaya hazırlanıyor. Ev almakta bile zorlanırken zengin olacaklar
Ev almakta ve hatta geçimini sağlamakta bile zorlanan Y kuşağı, yeni bir rapora göre tarihin en zengin jenerasyonu olmaya doğru hazırlanıyor. Ülkelerin emlak piyasasını ve zenginliğini de analiz eden raporu yayınlayan The Times, Türkiye’nin süper zenginlerinin sayısının arttığını paylaştı.

Türkiye’de hızla büyüyen ekonomik kriz yaşam standartlarını her geçen gün zorlaştırıyor. Maaşların ay sonunu bile yetmediği dönemde The Times raporu, Y kuşağının için en zengin jenerasyon olduğunu söylüyor.
Artan kiralar, sürekli yükselen gıda enflasyonu vatandaşın temel yaşam haklarına ulaşımını engelliyor. Vatandaş kiraz ödeyemezken gıdaya erişimde güçlük çekerken bu raporun hangi verilere göre hazırlandığı merak konusu.
Rapora göre, son on yıldır umutsuz bir nesil olarak resmedilen Y kuşağının geleceği çok daha parlak görünüyor. Yeni bir rapor, önümüzdeki yirmi yılda büyük miktarda zenginlik ve varlık aktarımının sonunda 1980 ile 1994 yılları arasında doğan Y kuşağını ‘tarihin en zengin nesli’ haline geleceğini söyledi. Bu büyük transfer, zengin kuşakların ölümü sonrasında aktarılmasıyla gerçekleşeceği belirtildi.

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