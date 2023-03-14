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İngiliz savaş pilotlarının içtiği Yaban mersini çayının müthiş faydası

Fitoterapi Uzmanı Dr. Mustafa Eraslan, “Özellikle diyabet hastaları ve kalp damar hastalarının bu meyveyi tüketmelerini veya bu meyveden yapılan çayı tüketmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 06:57
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Yaban mersini çayı zayıflatır mı

İngiliz savaş pilotlarının içtiği Yaban mersini çayının müthiş faydası
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Şekere ve diğer hastalıklara bağlı olarak gözde meydana gelen damar tıkanıklığına bağlı fonksiyon ve görme azalmasının çaresi doğada kolaylıkla bulabileceğiniz yaban mersini meyvesi. Çok iyi bir antioksidan olduğu bilenen bu meyvenin, hem kan şekerini düşürücü hem de dolaşım sisteminde etkileri olduğu bilinmektedir.
Her türlü göz rahatsızlığında, özellikle göz tansiyonuna bağlı katarakt, diyabetik retinopati veya ilerleyen yaşa bağlı makular dejenerasyon gibi göz hastalıklarının önlenmesi için bu meyve çayını önerdiğini belirten Dr. Mustafa Eraslan, “2.Dünya savaşı sırasında İngiliz pilotları görmeyi kuvvetlendirmesi için bu meyveden tüketiyordu” diye konuştu.

Cranberry adıyla bilinen meyveyle karıştırılmaması gerektiğini özellikle vurgulayan Dr. Eraslan Trthaber’in haberinde yaban mersininin mor meyve olması gerektiğini hatırlattı.
 

ÇAYI NASIL HAZIRLANIR

2 gr yaban mersini meyvesi ve yaprakları öğütülmüş veya parçalanmış olarak 1 bardak kaynamış suya ilave edilir, ağzı kapalı 15 dakika bekletildikten sonra içilir.

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