Yabancı öğrencileri üniversiteye parayla kayıt eden şirket ortaya çıktı

TUAS isimli şirketin, yabancı öğrencileri para karşılığında Türkiye’deki üniversitelere kayıt yaptırdığı ve şirketin kurucusunun Marmara Üniversitesi’nden Doçent Cem Çağrı Dönmez olduğu tespit edildi. Şirketin Cumhurbaşkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı tarafından desteklendiği iddia edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yabancı öğrencileri üniversiteye parayla kayıt eden şirket ortaya çıktı

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YENİÇAĞ / ÖZEL HABER / GAMZE DAĞ

Türkiye’deki üniversitelerde yabancı öğrenci sayısı 300 bini geçti. Acentelerin ve danışmanlık şirketlerinin “öğrenci turizmi” rant alanına dönüştü.

Son günlerde gündemden düşmeyen yabancı öğrenci sorununa ise bir yenisi daha eklendi.

Kendilerini “Uluslararası öğrencilerin sınırlar ötesindeki öğrenim seçeneklerini bulup karşılaştırmalarına ve kendileri için doğru Türk üniversitelerini seçmelerine olanak tanıyan en büyük öğrenim seçimi arama ve kabul platformu” olarak tanıtan TUAS isimli şirketin, para karşılığında yabancı öğrencileri Türkiye’deki üniversitelere kayıt ettirdiği ortaya çıktı.

“UYGUN MALİYETLİ HİZMET SUNUYORUZ”

Platformun internet sitesine ilk girildiğinde “Yüzde 100 ücretsiz” olduğu yazıyor ancak şirketin “Biz kimiz ve ne yapıyoruz” kısmındaki yer alan açıklama metninde “Dalgalanan başvuru sayısından kaynaklanan riskleri yönetiyoruz ve üniversitelerin kabul karar verme sürecini planlamasına ve yönetmesine yardımcı olmak için uygun maliyetli hizmetler sunuyoruz” ifadeleriyle öğrencilerden para alındığı açık açık belirtildiği görüldü.

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CUMHURBAŞKANLIĞI, YÖK, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DESTEKLENDİĞİ İDDİASI

Şirketin tanıtım yaptığı internet sitesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, TÜBİTAK, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye Bursları, Yunus Emre Enstitüsü, Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, TİKA, Türkiye Mezunları ve ENIC Network (European Network of Information Centers) - Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri İletişim Ağı tarafından desteklendiği iddia edildi.

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ŞİRKETİN KURUCUSU MARMARA ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDEKİ DOÇENT CEM ÇAĞRI DÖNMEZ

Şirketin kurucusu Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ndeki Doçent Cem Çağrı Dönmez olduğu görüldü.

Yeniçağ’ın edindiği bilgilere göre; Dönmez’in yabancı öğrencileri usulsüz bir şekilde üniversitelere kayıt yaptırdığı iddia edildi.

Dönmez hakkında “İnternet üzerinden yabancılarla konuşup para konusunda pazarlık yaparak usulsüzce okullara kayıt yaptırdığını tüm okul biliyor” ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan, Dönmez’in ofisinde çoğunluğu Araplardan oluşan mühendislik öğrencilerini staj adı altında ücretsiz çalıştırdığı da öne sürüldü.

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