Yabancı öğrenci sayısı bir yılda 2.5 kat artarken 2 milyon üniversite öğrencisi okulu bıraktı

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) raporuna göre 2021 ve 2022’de üniversiteyi bırakan öğrencilerin sayısı 728 bin 490 olurken en çok üniversite terk eden üniversite öğrencisi sayısının büyükşehirlerde yaşandığı tespit edildi. YÖK verilerine bakıldığında 2022-2023 döneminde yabancı uyruklu öğrenci sayısı önceki döneme göre yaklaşık 40 bin arttı ve 301 bin 694’e çıktı.

Euronews'te yer alan habere göre; Türkiye kişi başına düşen üniversite öğrencisiğ sayısında büyük farkla Avrupa’nın zirvesinde bulunuyor. Mezun sayısının artmasıyla “üniversiteli işsizler” sayısı da artıyor.

Üniversiteyi bırakan öğrencilerin sayısı da aynı şekilde hızla artıyor. 2018-2022 yılları arasındaki beş yılda 1 milyon 957 bin üniversite öğrencisi okulu bırakma kararı aldı.

2015 yılında 98 bin öğrenci üniversiteyi bırakırken bu sayı 2022 yılında 390 bine kadar yükseldi.

Öğremcilerin bıraktığı üniversiteler, binlerce gencin kazanma hayalini kurduğu Türkiye’nin önde gelen köklü üniversiteleri olarak karşımıza çıkıyor.

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nun açıkladığı Gösterge Değerleri Raporu’na göre mezun olmadan üniversiteden ayrılan öğrenci sayısı giderek artıyor.

2015’te 98 bin öğrenci üniversiteden ayrılırken bu sayı 2017’de 150 bine yükseldi. 2018 yılından bu yana ise 300 binin üzerinde devam ediyor.

2019 yılında ise üniversiteden ayrılanların sayısı 538 bine kadar yükseldi. Son olarak 2022’de bu sayı 390 bine çıktı.

2015-2022 arasında 2,3 milyon öğrenci üniversiteden ayrılma kararı alırken bunun neredeyse 2 milyonu son beş sene içerisinde meydana geldi.

EN ÇOK HANGİ ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRENCİLERİ AYRILDI?

2015-2022 yılları arasında okuldan ayrılanların üniversitelerine bakıldığında ilk sırada Anadolu Üniversitesi (78 bin) yer alıyor.

Çok sayıda gencin hayalini kurduğu İstanbul Üniversitesi’nden de 68 bin öğrenci bu sürede ayrıldı. Gazi Üniversitesi’nden ise 66 bin öğrenci üniversiteyi bıraktı.

Ayrılma sayısı olarak ilk 25 üniversiteye bakıldığında bunlar arasında Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylük Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Marmara Üniversite ve Ege Üniversitesi gibi köklü kurumlar da bulunuyor.

NÜFUSA GÖRE EN ÇOK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ TÜRKİYE’DE

Diğer yandan Eurostat verilerine göre Avrupa’da nüfusa göre en çok üniversite öğrencisi Türkiye’de bulunuyor.

2019 verilerine göre Türkiye’de bin kişiye düşen üniversite öğrenci sayısı 95'di.

2022-2023 eğitim öğretim yılında toplam 6 milyon 950 bin öğrenci üniversitelere kayıtlıydı. Bu sayı 2019 yılında 7 milyonun üzerine çıkmıştı.

Rapor, öğrencilerin üniversiteyi neden bıraktığına dair bir bilgi sunmuyor. Türkiye’de liyakat tartışmaları gündemden düşmüyor.

“Boşuna mı okuyorum?” düşüncesini aklından çıkaramayan çok sayıda öğrenci var. Ayrıca son yıllarda enflasyonun rekor kırmasıyla geçim sıkıntısı da bir hayli attı.

Hükümetin kira artış oranlarını yüzde 25 ile sınırlandırması ve rafa kalkan “yeni ekonomi” döneminde kira fiyatları da aldı başını gitti.

Ortalama maaşta eğitim farkının da gittikçe azalması insanları eğitimden uzaklaştırdı. TÜİK verilerine göre 2006-2022 arasında ilköğretim mezunlarının ortalama ücreti/maaşı yüzde 987 artış gösterirken üniversite mezunlarının aldığı ücret/maaş yüzde 622 artış gösterdi.