Yabancı TikTok fenomeni Türkiye'yi kötüledi. Dolarlarla gezdi günü gün etti

TikTok fenomeni Aaliya Adam, Türkiye'ye seyahat edecek turistler için çektiği videoda Türkiye’yi kötüledi.

Yabancı TikTok fenomeni Türkiye'yi kötüledi. Dolarlarla gezdi günü gün etti

Editör: Özge Ceren Çimen

TikTok fenomeni Aaliya Adam, Türkiye'deki tatil deneyimine karşı takipçilerine “uyarılarda” bulunduğu bir video paylaştı. "Turistlerin her zaman yaptığı ve onlara bin Euro'ya mal olan 5 hata" başlığıyla yayınladığı videoda Türkiye'deki seyahatini kötüledi.

"MAĞAZADA GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDE FİYAT DEĞİŞEBİLİR"

"Bunlar Türkiye'ye bir gezi planlamadan önce bilmeniz gereken 5 şey" diyen Aaliya Adam, popüler TikTok profilinde takipçilerine seslendi.

Adam, videosuna, "Çok sayıda dolandırıcılık var" noktasına vurgu yaparak başladı.

Mağaza satıcılarının gözünün önünde fiyatı değiştirebileceğini iddia eden Adam, "Bu kesinlikle kontrolden çıktı" ifadelerini kullandı.

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"TL OLARAK ÖDEYİN"

Ayrıca turistlerin Türkiye’de para harcadığı her ürünü Türk Lirası cinsinden ödeme yapmaya çalışmaları gerektiği konusunda da uyardı.

"TAKSİ KULLANMAYIN"

Türkiye'de her zaman toplu taşıma araçlarını kullanmalarını tavsiye eden TikToker, taksi kullanmak zorunda olduklarında ise navigasyon kullanmaları konusunda tavsiye verdi. Navigasyon kullanmadıkları takdirde ise kısa bir yolculuk için fahiş bir ücret ödeyebileceklerini söyledi.

"MARKA SATIN ALMAYIN"

Aaliya'nın üçüncü tavsiyesi ise "Bir alışveriş merkezi olmadığı sürece asla marka satın almamak" oldu.

Türkiye'de çok sayıda sahte tasarım ürünü satıldığını, ancak satıcıların sizi bunların gerçek olduğuna ikna etmeye çalışacaklarını, böylece sahte ürünler için çok fazla para ödeyebileceklerine vurgu yaptı.

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