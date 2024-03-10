Yabancılara sahte belge düzenleyen 25 şahıs yakalandı. Sınır dışı edilmelerini engelliyorlardı

Kaynak: Haber Merkezi Ufuk Cingöz
Yabancılara sahte belge düzenleyen 25 şahıs yakalandı. Sınır dışı edilmelerini engelliyorlardı
Türkiye’de yasal olarak kalma hakkı bulunmayan yabancılara sahte belge düzenleyerek sınır dışı edilmelerine engel oldukları belirlenen 25 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’de yasal kalış izni olmayan yabancı uyruklu şahıslara sahte belge düzenleyerek sınır dışı edilmelerine engel oldukları tespit edilen 1’i doktor, 3’ü Noter görevlisi, 5’i danışmanlık şirketi sahibi ve 1’i Posta görevlisi olmak üzere 25 şüpheli şahıs, KALKAN-14 isimli operasyonlar sonucunda yakalandı.

ekran-goruntusu-2024-03-10-104924.pngBakan Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yabancı uyruklu şahısların; kira kontratlarının, doktor raporlarının, faturalar ve diğer muhtelif belgelerinin sahte olarak düzenlendiğinin belirlenmesi üzerine “ Rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı” gibi suçlara ilişkin soruşturma yürütüldü.

Söz konusu açıklamada, aralarında kamu görevlileri, danışmanlık şirketi sahipleri, postacı, doktor gibi meslek gruplarındaki kişilerin de bulunduğu şüpheli şahısların, sahte belge düzenleyip haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

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