Yabancı uyruklular bıçakla kavga etti. İstanbul’un göbeğinde bıçağı ardı ardına salladı

İstanbul Bağcılar’da yabancı uyruklu olduğu iddia edilen iki şahıs kavga etti. Şahıslardan biri diğerine bıçağı art arda sapladı.

Yabancı uyruklular bıçakla kavga etti. İstanbul’un göbeğinde bıçağı ardı ardına salladı

Editör: Ersoy Özdem

İktidarın olmayan göç strateji Türkiye’de kaçak ve sığınmacıları konumu haline getirdi. Suriyeli sığınmacıların ve yabancı uyruklu kaçakların sayısı giderek artarken vukuatları da artıyor.

Sosyal medyaya her gün sınırdan kaçak girişlerin videosu düşüyor. Ayrıca sığınmacıların Türk kadınlarına ve çocuklarına yönelik terbiyesiz sözleri, videoları da her geçen gün artıyor.

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLI KAVGA

İstanbul Bağcılar’da çekildiği ve yabancı uyruklu olduğu iddia edilen iki kişi arasındaki kavga görüntüleri viral oldu.

Yabancı uyruklu bir şahıs diğer yababcı uyruklu kişiye bıçakla saldırıyor. Bıçağı ardı ardına saplayan şahıs tepki topladı.

Yüzünden bıçaklanan yabancı uyruklu genç ise şoke uğruyor ve bölgeden uzaklaşıyor.

Video sosyal medyada büyük tepki topladı.

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