Suriyeliler birbirine girdi. 2'si yaralandı 4'ü gözaltına alındı

Bursa'da, park sorunu tartışmasında, Suriyeli 4 şüphelinin bıçaklı saldırısına uğrayan Ahmet Murat (52) ile oğlu Awıs Murat (29), hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler, gözaltına alındı.



Olay, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi İlkbahar Caddesi'nde meydana geldi. Toptan gıda işiyle uğraşan Suriye uyruklu Ahmet Murat ve oğlu Awıs Murat, ürün indirmek için 16 ATH 751 plakalı minibüsü kaldırım kenarına park etti. Bu sırada otomobiliyle gelen Suriye uyruklu 4 şüpheli ile Ahmet ve Awıs Murat arasında park sıkıntısı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle 4 şüphelinin saldırısına uğrayan Ahmet Murat boynundan, Awıs Murat ise bacağından bıçaklandı. Şüpheliler, park halindeki minibüsün de camlarını kırdı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan baba ve oğlu, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)