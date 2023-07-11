Kira ödemeyen Suriyeliler Türk ev sahibini dövdü. İlçe karıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mülk sahibi ile Suriye uyruklu kiracısı arasında borç- alacak nedeniyle tornavida ve demir çubuklu kavga çıktı. Çevre esnafın da karıştığı kavgada 5 kişi yaralanırken, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Kira ödemeyen Suriyeliler Türk ev sahibini dövdü. İlçe karıştı

DHA'nın haberine göre, olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi, Fatih Caddesinde bulunan bir mobilya atölyesinde meydana geldi. İş yeri sahibi Talha Ö. (27), iddiaya göre, atölyeye giderek Suriye uyruklu kiracısı Muhammed Misto'dan (29) birikmiş kira borcunu istedi.

Parayı vermeyeceğini söyleyen kiracı ile mülk sahibi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Misto ile atölyede bulunan akrabaları Ahmet Talep (21), Mecit Misto (28) ve Muhammed Mesteo (23), tornavida ve demir çubuklarla mülk sahibi Talha Ö.'ye saldırdı. Çevredeki esnafın da dahil olduğu kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, çevrede ise güvenlik önlemi aldı. Polis, olayla ilgili Suriye uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Yaralanan 5 kişi ise özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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