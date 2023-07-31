Kaçak göçmen kendini böyle savunmaya çalıştı "biz suriyeli değiliz"

İstanbul’da sokak röportajına konuşan Senegalli , polislerin kendisini sürekli durdurup kimlik sormasına isyan ederek "Yürüyorsun 5 metrede, 2 metrede polis çeviriyor. Oturum varsa okey, yoksa yandın. Türk ve Senegal kardeş. Biz Suriyeli değiliz” dedi.

Kaçak göçmen kendini böyle savunmaya çalıştı "biz suriyeli değiliz"

İstanbul’da sokak röportajına konuşan Senegalli oturum izni sorulmamasını istedi.

"Biz Suriyeliler gibi değiliz" diyen Senegalli, “Biz hırsızlık yapmıyoruz, para kazanmaya çalışıyoruz kimseye zararımız yok kimseyi rahatsız etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

BİZ TÜRKLER VE SENEGALLİLER KARDEŞİZ

Senegalli röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Biz Senegalliler Türk insanını çok seviyoruz. Ben şimdi çok merak ediyorum. Yürüyosun 5 metre polis kontrol yapıyor 2 metre sonra tekrar polis kontrol yapıyor. Oturumun varsa tamam yoksa yandın. Biz Türkler ve Senegalliler kardeşiz. Müslüman Müslümanın her zaman kardeşidir. Biz burda ne kötülük yapıyoruz ne bişey. Bişey çalmıyoruz kavga etmiyoruz. Sadece ekmek paramızı kazanmaya çalışıyoruz. Benim ismim Samba Sow buradaki esnaflar bana Süleyman diyor. Biz Suriyeli değiliz Türkiye bizim kardeşimiz”

Senegallinin bu röportajı sosyal medyanın gündemine oturdu.

AKP’NİN SIĞINMACI POLİTİKASININ ESERİ: KAÇAKLAR

Sınır kapılarının sonuna kadar açılması sonucu ülkeye giren binlerce kaçak göçmen, Türkiye’de hayatına polis ve jandarmadan kaçarak devam ediyor. Ülkemizde Afgan, Suriyeli, Lübnanlı ve genel olarak Afrika kökenli insan sayısı yaklaşık 16 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı resmi sığınmacıları içinde barındırmıyor.

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