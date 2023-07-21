Yabani gül bitkisi basura iyi geliyor

Basura iyi gelen yabani gül bitkisinin faydaları dikkat çekti. Yabani gül bitkisiyle ilgili detaylar...

Yabani gül bitkisi basura iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Basura iyi gelen yabani gül bitkisinin faydaları dikkat çekti. Yabani gül bitkisiyle ilgili detaylar...

BASUR NEDİR?

Hemoroidler makat üzerinde ve rektumun (bağırsak çıkışının) alt bölümünde bulunan şişkin kan damarlarıdır. Bu damarların genişlemesi kaşıntı, kanama, ağrı gibi şikayetlere neden olur ve bu durum oldukça yaygın görülür. Bazı hastalarda makatta bulunan hemoroidler dışarıdan görülebilir veya hissedilebilirken diğer hastalarda rektum içinde gizlendiği için fark edilemeyebilir.

NASIL KULLANILIR?

Yaş veya kurutulmuş 2-3 tatlı kaşığı dolusu kuşburnu, havan yardımıyla ezilir, bir bardak suya konularak su kaynama noktasına kadar ısıtılır. Ateş kısılarak 10-15 dakika daha ısıtma sürdürülür. İnsanı rahatsız eden tüylü çekirdeklerinin ayrılması için bunlar süzülür. Böylece hazırlanan çaydan istenildiği kadar içilebilir. Eğer tatlı seviyorsanız bal ya da şeker katabilirsiniz.

KUŞBURNU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kuşburnu çayı, kurutulmuş şekilde bulunmaktadır. Bir su bardağına 2 ya da 3 çay kaşığı kuşburnu ekleyerek kaynatabilirsiniz. 10-15 dakika kaynamadan sonra demlemeye bırakabilirsiniz. Hazırladığını kuşburnu çayını süzerek tüketebilirsiniz.

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