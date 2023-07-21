Yabani gül bitkisi kilo vermeye yardımcı oluyor

Kilo vermeye yardımcı olan yabani gül bitkisinin faydaları dikkat çekti. Yabani gül bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde...

Yabani gül bitkisi kilo vermeye yardımcı oluyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Kilo vermeye yardımcı olan yabani gül bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yabani gül bitkisiyle ilgili detaylar…

ZAYIFLAMA NEDİR?

Zayıflama, hastalık, besin eksikliği veya rejimle şişmanlığın yavaş yavaş azalması. Fizyolojik zayıflama, beslenme yetersizliğine veya kıtlıktan dolayı bazı besin maddelerinin yokluğuna, veya harcanan enerjinin yiyeceklerden sağlanan enerjiyi aşmasına bağlıdır.

YABANİ GÜL BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Yaş veya kurutulmuş 2-3 tatlı kaşığı dolusu kuşburnu, havan yardımıyla ezilir, bir bardak suya konularak su kaynama noktasına kadar ısıtılır. Ateş kısılarak 10-15 dakika daha ısıtma sürdürülür. İnsanı rahatsız eden tüylü çekirdeklerinin ayrılması için bunlar süzülür. Böylece hazırlanan çaydan istenildiği kadar içilebilir. Eğer tatlı seviyorsanız bal ya da şeker katabilirsiniz.

KUŞBURNU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kuşburnu çayı, kurutulmuş şekilde bulunmaktadır. Bir su bardağına 2 ya da 3 çay kaşığı kuşburnu ekleyerek kaynatabilirsiniz. 10-15 dakika kaynamadan sonra demlemeye bırakabilirsiniz. Hazırladığını kuşburnu çayını süzerek tüketebilirsiniz.

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