Yabani gül bitkisi kalp sağlığına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Kalp sağlığına iyi gelen yabani gül bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yabani gül bitkisiyle ilgili detaylar…

KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN BU BESİNLERDEN UZAK DURUN

Sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek, işkembe, dil vb),

Kabuklu deniz hayvanları (karides, midye, kalamar vb),

Tam yağlı etler, sucuk, salam, sosis, pastırma, tavuk ve hindi derisi,

Yağlı gıdalar (kaymak, krema, mayonez, çikolata ve yağlı soslar),

Yağda kızartma ve kavurmalar,

İçeriği bilinmeyen hazır gıdalar,

Alkollü içkiler, hazır meyve suları, meşrubatlar,

Tereyağı, kuyruk yağı, içyağı, margarin yağı,

Çorba ve diğer yemeklerinizde lezzet verici olarak kullandığınız et suyu veya tavuk suyu.

YABANİ GÜL BİTKİSİ NEDİR?

Gülgiller familyasından; 2-3 metre boyunda bir ağaçcıktır. Yaprakları 5-7 parçalıdır.

Çiçekleri pembe veya beyazdır. Olgun meyvelerine kuşburnu denir. İçeriğinde ekerler, organik asitler ve C vitamini vardır.

NASIL KULLANILIR?

Yaş veya kurutulmuş 2-3 tatlı kaşığı dolusu kuşburnu, havan yardımıyla ezilir, bir bardak suya konularak su kaynama noktasına kadar ısıtılır. Ateş kısılarak 10-15 dakika daha ısıtma sürdürülür. İnsanı rahatsız eden tüylü çekirdeklerinin ayrılması için bunlar süzülür. Böylece hazırlanan çaydan istenildiği kadar içilebilir. Eğer tatlı seviyorsanız bal ya da şeker katabilirsiniz