Yabani gül bitkisi ishale iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan ishale iyi gelen yabani gül bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yabani gül bitkisiyle ilgili detaylar…

İSHAL NEDİR?

İshal, bağırsak hareketlerinin bozulması sonucu bağırsak hareketlerinin artması ile dışkılamanın normalden daha sık ve cıvık olması durumudur. İshalin seviyeleri bulunmaktadır, hafif olması durumunda ishale iyi gelen besinler ile ishal kontrol altına alınabilir.

YABANİ GÜL BİTKİSİ NEDİR?

Gülgiller familyasından; 2-3 metre boyunda bir ağaçcıktır. Yaprakları 5-7 parçalıdır.

Çiçekleri pembe veya beyazdır. Olgun meyvelerine kuşburnu denir. İçeriğinde ekerler, organik asitler ve C vitamini vardır.

NASIL KULLANILIR?

Yaş veya kurutulmuş 2-3 tatlı kaşığı dolusu kuşburnu, havan yardımıyla ezilir, bir bardak suya konularak su kaynama noktasına kadar ısıtılır. Ateş kısılarak 10-15 dakika daha ısıtma sürdürülür. İnsanı rahatsız eden tüylü çekirdeklerinin ayrılması için bunlar süzülür. Böylece hazırlanan çaydan istenildiği kadar içilebilir. Eğer tatlı seviyorsanız bal ya da şeker katabilirsiniz.