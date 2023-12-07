Yağmur Tanrısevsin ekmek almaya iç çamaşırıyla gitti. Sokak tarzı sosyal medyanın diline düştü

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin fırından ekmek aldığı kombiniyle sosyal medyanın diline düştü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yağmur Tanrısevsin ekmek almaya iç çamaşırıyla gitti. Sokak tarzı sosyal medyanın diline düştü

Uzun süredir ekranda yer almayan Yağmur Tanrısevsin son olarak Pantene Altın Kelebek ödül töreninde dikkat çekmişti. Doğu Demirkol ile birlikte "Yaşam Koçu" projesiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu son paylaşımıyla dile düştü.

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Yağmur Tanrısevsin son paylaşımında fırından ekmek aldığı anları paylaştı.

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Yağmur Tanrısevsin'in ekmek alma kombini ise sosyal medyada dalga konusu oldu. Külot trendine uyan oyuncu tarzıyla dikkat çekti.

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Adeta bir davete gider gibi fırına giderek ekmek alan ve o anları da paylaşan Yağmur Tanrısevsin'e "Babamın terlikleri ve eşofmanım guruptan ayrıldı", "Kadın çok şık", "Ya resmen altına aceleyle bir şey giymeyi unutmuş", "Ya çekimden dönüyordur" yorumları yağdı.

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