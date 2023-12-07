Ünlü yönetmenden 'Sandık Kokusu' dizisiyle ilgili şok iddia. İlk bölümü dün yayınlanmıştı

Sandık Kokusu adlı dizi dün akşam ilk bölümüyle ekranlara 'merhaba' dedi. Ancak dizi hakkında ünlü yönetmenden şok bir iddia ortaya atıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü yönetmenden 'Sandık Kokusu' dizisiyle ilgili şok iddia. İlk bölümü dün yayınlanmıştı

Yeni dizi Sandık Kokusu dün akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Necip Memili ve Metin Akdülger’i buluşturan dizi, “Yasak Elma” ve “Kızılcık Şerbeti” gibi fenomen projelere imza atan Melis Civelek ve Zeynep Gür imzası taşıyor.

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Melis Civelek ilk bölümde otobüste kaybolan çocuk hikâyesinin Kızılcık Şerbeti’nde de Nilay rolüne hayat veren kızı Feyza Civelek’in bizzat yaşadığı olaydan esinlenerek yazdığını açıklamıştı.

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Ünlü yönetmen Cemal Şan ise dün akşam attığı tweet ile dizinin çalıntı olduğunu iddia etti. Cemal Şan, “Yaklaşık on beş yıl önce bir filmden ilham alarak İlker Barış ve ekibine ben yazdırmıştım. Sandık Kokusu adı da özgündür ama ne hikmetse dizi aynı isimle çekiliyor, ne benim ne de senaristin haberi yok. Büyük cesaret valla. Hadi ben alıştım, senariste yazık değil mi?” mesajını yayınladı.

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Cemal Şan 15 yıl önce aynı isimli, konusu da neredeyse aynı olan diziyi Avşar Film’in patronu Şükrü Avşar’ın Kanal D’ye hazırladığı ancak projenin çeşitli sebeplerden dolayı o dönem çekilemediğini belirtti.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cemal Şan, İlker Barış’ın diziyi yazdığı dönemde Melis Civelek’in de Kanal D’nin yöneticisi olduğunu belirtti ve “İlker Barış dava açarsa ben de destek veririm. Bu olacak iş değil” dedi.

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