İnanç'ın ölümle ilgili paylaşımı dikkat çekti. 2 kişi öldükten sonra kablolar 50 santim içe çekiliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
İnanç'ın ölümle ilgili paylaşımı dikkat çekti. 2 kişi öldükten sonra kablolar 50 santim içe çekiliyor

İzmir'de Özge Ceren Deniz ile birlikte elektrik akımına kapılarak can veren İnanç Öktemay'ın ölüm üzerine tam da Türkiye'nin durumuna ilişkin bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

İnanç Öktemay 10 yıl önce yaptığı paylaşımla adeta Türkiye'nin durumunu özetlemiş. İnanç 2014 yılında yaptığı paylaşımda "Bir ülkeyi tanımak için, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" şeklinde bir paylaşımı olduğu ortaya çıktı. İnanç'ın akla hayale gelmeyecek şekilde gerçekleşen ölümü kendi paylaşımını da haklı çıkardı.

İKİ KİŞİ CAN VERDİKTEN SONRA KABLOLAR İÇERİYE ÇEKİLMEYE BAŞLADI

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak öldüğü yerde belediye ve elektrik firması yetkilileri, bölgede çalışmaya başladı. Çalışmalar ile yer altındaki kablolar 50 santim daha aşağı çekilmeye başlandı.

İzmir Alsancak'ta tüm Türkiye'nin şahit olduğu bir trajedi yaşanmıştı. Etkili sağanak yağışı sonrası yollar göle dönerken Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay yoldaki su birikintisinden karşıya geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitirmişti.

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