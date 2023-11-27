Afacan çocuk havalimanını alarma geçirdi. Görevliler soluğu bagaj bandında aldı

Yüreklerin ağıza geldiği an...Üç yaşındaki afacan bagaj bandına oturunca havalimınında alarm zilleri çalmaya başladı. Görevliler çocuğa bir şey olmaması için soluğu bagaj bandında aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Afacan çocuk havalimanını alarma geçirdi. Görevliler soluğu bagaj bandında aldı

Eli bırakılan afacan yapacağını yaptı. Havalimanında boş bir anı yakalayan üç yaşındaki çocuk soluğu bagaj bandının üzerinde aldı.

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AirpartHaber'de yer alan bilgiye göre, bagaj bandının üzerine çıkan çocuk saniyeler içinde kayboldu. Bavullarla birlikte uzun bir yolculuğa çıktı. Bu anları farkedenler hemen alarm ziline bastı. Çocuk ise bavullarla birlikte gezmeye başladı.

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Görevliler bagaj bandının üzerine çıkarak, üç yaşındaki afacanı bulmaya çalıştı. Görüntü Şili'nin Santiago Uluslararası havalimanından. Afacan çocuk büyük bir tehlike atlattı.

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Yer personeli tarafından fark edilen çocuk çocuğu zarar görmeden kurtardı.

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Olayın geçtiğimiz günlerde yaşandığı ve olası bir facianın personelin dikkati sayesinde önlendiği belirtildi.

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