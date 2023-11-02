Yahudi Cemaati liderinden Türkeş övgüsü

Netanyahu çetelerinin Filistin’de insanları katletmeleri artık dayanılacak gibi değil. ABD, Batı ülkeleri katliamının baş destekçileri. Ya Müslüman ülkeler? Hiç mi içleri sızlamıyor?

Müslüman ülkelerin ellerinde büyük koz var. Petrol ve gaz. 1973’te bu “silah”ı kullanmışlardı. Üstelik öncü olan da Suudi Arabistan Kralı Faysal’dı. Şimdi ise Suudi Arabistan’da Suûd Hanedanı’nın veliahtı, yıkımı, katliamı görmüyor hâlâ İsrail’le ilişkilerimiz çok iyi, diyebiliyor.

Bir Yemenliler tavrı farklı bir de... Lübnan’daki Hizbullah’ın da. İkisi de İran’ın kontrolünde düşünülebilir. Nitekim öyle de. Ancak Yemenliler katliama seyirci kalmayacaklarını gösteriyorlarsa, bilin ki netice alabilmek için bir yol açacaklardır. Yemen’de bulundum ve halkı tanıdım. Osmanlı bile bu ülkede, belli bölgelerde sadece gündüzleri vardı; geceler Yemenlilerindi.

HAMAS, akıl almaz bir strateji hatası yaptı. Netanyahu çetelerinin katliam yapacaklarını hesap etmeleri gerekirdi. Önceki örnekler gözler önünde. HAMAS’ın militanları hiçbir surette halka saldırmamalıydı.

Biz Yahudilerle muhakkak iyi olmalıyız. Eline silah almamış insanları Yahudi’dir diye düşman belleyebilir miyiz?! Geçmişte, şartlar farklıyken, bilhassa Trakya’da, 1934’te, istenmeyen olaylar oldu.

Ülkücü Milliyetçi Hareket’in lideri Alparslan Türkeş, tartışmasız “en milliyetçi” lider. Öyle değil mi?

Bensiyon Pinto kim? Türk Musevi Cemaati Onursal Başkanı.

“Anlatsam Olmazdı-Geniş Toplumda Yahudi Olmak”, Bensiyon Pinto’nun hatırları.

“Türk Musevi Cemaati Onursal Başkanı” sıfatı kitabın üzerinde aynen yazıyor. “Neden hatırlatıyorsunuz?” diyeceksiniz. “Musevi Cemaati” yazısının başındaki “Türk”e dikkatinizi çekmek için.

Burada “Türk” çatı isim. “Türk” deyince, bir etnisite görerek “Türk”ü Türk’ün dışına çıkarmak istiyorlar ya... Kendi içinde bir yumak olmuş en kapalı cemaat bile “Türk Yahudileri” diyor.

Uzun süre Yahudi Cemaati başkanlığı yapan Bensiyon Pinto (1936-2022), “Anlatsam Olmazdı-Geniş Toplumda Yahudi Olmak” hatıratında “en milliyetçi” Türkeş’e özel yer ayırıyor, ondan övgüyle bahsediyor.

Şu zamanda birbirimizi anlamak, hiçbir surette düşmanlık gütmemek çok çok önemli.

Bensiyon Pinto, söze “Alparslan Türkeş'in hayranıy­dım.” diye başlıyor:

“Siyasi görüşü bana en uzak partilerinden birinin genel başkanı ol­masına rağmen, insan olarak beni gerçekten çok etkilemişti ve aramız­da sapasağlam bir dostluk yaşanmıştı. Oğlu Tuğrul Türkeş’i de evladım gibi severim. Yıllar önce bir gün, Alparslan Türkeş'in rahatsızlığını ga­zetelerden öğrendim. Ayaklarında ve dizinde problemler vardı. Hemen Şevket Bülent Yahnici'yi aradım:

Sakın sayın başkanı dışarıya götürmeye kalkmayın. İsrail'de sürekli savaş ortamı içinde olmasından dolayı ortopedi üzerine uzmanlaşmış, otorite olmuş çok sayıda doktor var. Arzu ederseniz en iyi doktoru ge­tirip onu muayene ettiririm.

Birkaç gün sonra Sayın Türkeş, Ankara Sheraton Otel'in VIP katında Prof. Dr Harojovsky'ye muayene oldu. Neticesinde ameliyat olması icap ettiğini, iterlerse kendilerini GATA'da ameliyat edebileceklerini ya da özel bir uçakla İsrail'e gidip bu ameliyatı orada gerçekleştirebileceklerini söyledi. Maalesef Sayın Türkeş'in ömrü bu ameliyata vefa etmedi.” (s. 300-301)

Geçmişte, İstanbul’da Yahudi sinagoglarına intihar saldırıları düzenlemiş, Bensiyon Pinto, bu saldırıların biriden kıl payı kurtulmuştu.

İnşallah zalim Netanyahu’nun hunharlığına bakarak birileri öfkesini kabartmaz, masumları hedefe koymaz.

Ünlü yazarımız -evet yazarımız- Rıfat Bali de bir kitabında Türkeş’e ayrı yer ayırır. Ona da geleceğim.