Yahudilerin sanılarak saldırılan Starbucks’ın Katarlı sahibinin Türkiye’de diğer şirketleri

Strabucks’ın Türkiye’deki şubelerinin sahibinin Katarlı şirket olduğunun ortaya çıkması sonrası Katarlıların Türkiye’deki diğer yatırımları ve şirketleri merak konusu oldu. Katarlıların, Türkiye’de restoran ve banka gibi çok sayıda alanda şirketleri bulunuyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yahudilerin sanılarak saldırılan Starbucks’ın Katarlı sahibinin Türkiye’de diğer şirketleri

İsrail’in Gazze’ye saldırıları sonrası Türkiye’de protestolar düzenleyen bazı kesimleri Strabucks şubelerine giderek burada çeşitli eylemler yapmıştı. Ancak ABD kökenli olan şirketin Türkiye ve Orta Doğu’daki şubelerinin sahibinin Katar merkezli Alshaya Group olduğu olduğu ortaya çıkmıştı.

Katarlı şirket Türkiye’de Starbucks dışında kişisel bakım ürünleri satan Bath and Body Works, dondurulmuş yoğurt satan Pinkberry, hamburger zinciri Shake Shack, güzellik ürünleri satan Body Shop, ve kadın iç çamaşırı mağazası Victoria’s Secret’ın mağazalarını işletiyor.

Alshaya Group’un dışında farklı Katarlı şirketlerin de Türkiye’de farklı alanlarda yatırımları bulunuyor. İşte onlardan bazıları:

Mc Donald’s Türkiye:

AG Anadolu Holding bünyesinde bulunan Mc Donald’s Türkiye, 2022 yılının Mayıs ayında Boheme Investment GmbH şirketine satıldı. Katarlı şirketin sahibi ise Saleh Al Mana. Anadolu Grubu ile Katarlı şirketin yaptığı anlaşmanın maliyeti ise 54 milyon 500 bin dolardı.

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QNB Finansbank:

Finansbank, 1987 yılında Hüsnü Özyeğin tarafından kurulmuştu. Banka, 2005 yılında Yunanistan Ulusal Bankası’na satılmıştı. Katar Ulusal Bankası (QNB) ise %99.81 payını 2015’te 2.75 milyar euroya satın aldı. Finansbank’ın adı satış sonrası QNB Finansbank olarak değişti.

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Digitürk:

Süper Lig maçlarının yayın haklarını da elinde bulunduran Digitürk, Nasser Al-Khelaifi’nin şirketi BeIN Medya Grubu tarafından 2016 yılında satın alındı. Satış maliyeti açıklanmazken 1 milyar doların üzerinde olduğu iddia ediliyor. Digitürk’ün adı satış sonrası BeIN olarak değişti.

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Alternatif Bank:

Temmuz 2013'te hisselerin %70,8'ini, Anadolu Grubu'ndan satın alan ve ardından hisse geri alımı işlemleriyle hisse oranını %75'e çıkaran Katar Ticaret Bankası, 19 Aralık 2016'da geriye kalan %25'lik hisseyi de, Anadolu Grubu'ndan 222,5 milyon dolara satın alarak bankanın tümünün sahibi oldu.

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BMC:

British Motors Corporations (BMC), İzmir’de kamyon, kamyonet, minibüs, motosiklet üretmek için kurulmuştu. BMC, günümüzde Türkiye’de otomotiv sektörünün öncülerinden oldu.

Cumhuriyet’in haberine göre Katar’ın BMC’ye ortak olması ES Mali Yatırım ve Danışmanlık’a ortak olmasıyla gerçekleşti.

ES Mali Yatırım ve Danışmanlık’ın sermayesine 150 milyon lira ile iştirak eden Katar Silahlı Kuvvetleri Endüstri Komitesi’nin BMC’deki payı %49 olmuştu.

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Ergo Portföy:

Katar’ın yatırım gruplarından QInvest L.L.C. (QInvest), portföy yönetimi şirketi ERGO Portföy’ü satın aldı. Yeni şirketin ismi “QInvest Portföy” oldu.

QInvest’in İslami finans kuruluşları arasında yer aldığı biliniyor.

Kanal İstanbul’un çevresindeki araziler:

Katar Emiri’nin annesi Şeyha Moza, 8 Kasım 2018’de 100 bin lira sermaye ile Başakşehir’de Triple M Gayrimenkul Turizm Ticaret Anonim Şirketi’ni kurdu.

100 bin paya bölünen şirketin hisselerinin %45.45’ini Şeyha Moza alırken %31.82’sini Eski Katar Başbakan Yardımcısı Abdullah bin Hamad el Attiyah’ın eşi Munira bint Nasır el Misnad ve %22.73’ünü Shanna Nasır el-Misned aldı.

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Şirketin kurulmasından hemen sonra Şeyha Moza’nın Kanal İstanbul güzergahında 44 dönüm arazi satın aldığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iddiaları yalanladı.

Öte yandan Katarlıları Antalya Limanı gibi bazı limanların işletmesini de yapıyor.

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