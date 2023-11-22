İsrail'i protesto için kahveci basanlarla müşteriler birbirine girdi, Olacağı buydu!

İstanbul Kadıköy’de bir AVM’de bulunan kahve firmasında, İsrail’i protesto etmek isteyen bir grupla kahve müşterileri arasında arbede çıktı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
İsrail'i protesto için kahveci basanlarla müşteriler birbirine girdi, Olacağı buydu!

Kadıköy’de bir alış veriş merkezinde bulunan kahve zinciri şubesinde İsrail saldırılarını protesto eden grup, şubeden kahve aldıkları gerekçesiyle bir başka grupla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada yumruklar havada uçtu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay Kadıköy’de bir alış veriş merkezinde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre bir grup, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gerekçesiyle, bir kahve zincirinin şubesi önünde toplandı. İsrail saldırılarını protesto eden grup, kahve aldıkları gerekçesiyle mekanda bulunan bir grupla tartıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada iki grup birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti. Kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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