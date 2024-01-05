Yakın siyasi tarihimizin rüzgar gibi geçen yılları

Araştırmacı yazar Fethi Alikoç, “7 Lider 70 Yıl 1950 - 2020 : Anayasalar Partiler Seçimler Hükümetler - Muhtıra Darbe Cemaat ve Yönetimlerle Katledilen Demokrasi” adlı yeni kitabıyla yakın siyasi tarihimize ayna tutuyor.

Alikoç, kitabının ilk bölümünde 1800’lü yılların başından 1950’ye kadar kısaca, daha sonraki bölümlerde biraz daha genişletilerek askerî, siyasi olaylar, Batılılaşma, sanayileşme ve demokratikleşme gibi sosyal olayları inceliyor. Her dönemde yapılan anayasa çalışmalarına, kurulan partilere, yapılan seçimlere ve bunun sonucunda kurulan hükûmetlere de her bölümde yer veriyor.

Bizzat yaşadığı dönemleri de ele alan Fethi Alikoç yüzlerce kaynağa da başvurarak yakın dönem siyasi tarihimizin panoramasını objektif bir şekilde okura sunuyor. İçeriğiyle tüm okuyan ve düşünen insanların bir referans kitabı niteliğindeki çalışmanın önsözünü yazan gazeteci yazar Arslan Bulut da şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Muhtıra, darbe, cemaat ve yönetimlerle katledilen demokrasi; 7 LİDER 70 YIL (1950–2020) Anayasalar, partiler, seçimler, hükümetler,” adından da anlaşılacağı gibi Fethi Alikoç’un bu kitabı, aslında bir Cumhuriyet tarihidir. Türkiye’nin yakın tarihi hakkında yeterli bilgi sahibi olmayanlar için bir rehber kitap niteliğindedir. Cumhuriyet tarihini, yedi siyasi liderin dönemler çerçevesinde inceleyen başka bir kitap da yoktur.”

Bilge Karınca Yayınları

Tel:(0532) 582 75 81

Kavga günlerinin romanı

Tanrı Dağları'nın Eteğinde, Tanrı Dağları'nın Gözyaşları ve Doğudan Batıdan Hikâyeler adlı eserleriyle gönül coğrafyamızın bam tellerine dokunan Özer Ravanoğlu, bu kez 1980 öncesi Türkiye’sini mercek altına alıyor. Özer Ravanoğlu, “Alay Usta ve Çocukları / Ülkücülerin Romanı” adlı kitabında memleketin ateş çemberinden geçtiği yılları; sokak kavgalarını, cinayetleri ve 12 Eylül’e giden yolun taşlarının nasıl döşendiğini akıcı bir roman diliyle anlatıyor.

Alay Usta ve çocuklarının hikâyesi, sadece bu mütevazı Anadolu ailesinin değil gençlikleri ve gelecekleri çalınmış bir neslin hikâyesi.

Bu romanda Alay Usta’nın iki düşman kutba ayrılan çocukları aslında sembolik olarak memleketin 80 öncesi dönemdeki vaziyetini de anlatmakta.

Ötüken Neşriyat

Tel:(0212) 251 03 50

Demokratör rejimler çağı

Çağımızın en dikkat çekici siyaset bilimcilerinden Pierre Rosanvallon “Popülizm Yüzyılı” adlı eserinde dünya siyasetinde giderek daha belirleyici hâle gelmeye başlayan popülizmi bütün cepheleriyle ve “Tarih, Teori, Eleştiri” düzlemlerinde masaya yatırıyor. Popülizm esas olarak 1960’larda kullanıma girmiş bir kavram olsa da çok daha uzak bir geçmişe uzanan tarihsel kökenleri var. Fransa’da III. Napoléon döneminin ya da Kolombiyalı Jorge Eliécer Gaitán ile Arjantinli Juan Péron’un mirasının, 19. yüzyıl sonlarındaki kısa süren Rus ve Amerikan popülizminin analizi, günümüzün Venezuela’dan Hindistan’a uzanan popülist rejimlerine ışık tutuyor. Üstelik Rosanvallon çok da fazla sözü edilmeyen sol popülizm üzerinde de uzun uzun duruyor. Popülizm Yüzyılı, “Çağdaş demokrasinin büyüsünün bozulduğu” bir dönemde popülizmi anlamak ve “nasıl bir alternatif ortaya konmalı?” sorusu üzerinde düşünmek için çok katmanlı bir rehber.

Fikir partileri yerine tek bir kişiliğe bağlı partiler, negatif propaganda, yüksek mahkemelerin yetkilerinin azaltılması ve yürütme erkinin yetkilerinin fazlasıyla artırılması, basın özgürlüğünün dolaylı yollarla kısıtlanması, hakaretlerle dolu saldırgan bir dil, “hem kurum karşıtı hem seçim yanlısı”, demokrasiyle diktatörlük arası “demokratör” rejimler kitabın ana konu başlıklarından bazıları…

Kırmızı Kedi Yayınevi

Tel:(0212) 293 44 47