Yalan, dolan, talan nerede kaldı vatan?

Enflasyon neyse ney…

Dolar patlamış neyse ney…

CHP’nin içi kaynıyor neyse ney…

Berat Albayrak toz oldu neyse ney…

Nureddin Nebati’nin gözlerinin feri sönmüş neyse ney…

Bir Amerikalı, bir İngiliz bir Türk bir araya gelip ekonomiyi düzeltecekmiş neyse ney…

Anayasal meşruiyeti olamayan seçilmiş cumhurbaşkanı oldu Erdoğan, neyse ney…

Erdoğan, ekonomistmiş neyse ney…

Süleyman Soylu, bakanlıktan affedildi neyse ney…

Bunların hiç birinin kesilen tek bir ağaç kadar kıymetiharbiyesi yok…

Çünkü;

Akbelen’e çöktü akbela…

Bilinsin ki; tam bir facia…

Hele hele Mavi Berelileri milletle karşı karşıya getirdiler.

***

Bilinsin ki;

Kadınlar, erkekler, yaşlılar, gençler büyük Türk milleti efsanevi şekilde direniyor.

Kim emir verdiyse jandarma gaz sıkıyor, Mavi Bereliler geçit vermiyor.

Doğaya acımayan insana acır mı?

Millet ile Mehmetçik karşı karşıya…

Sanki karşılarında teröristler var.

Suçları büyük hatta çok büyük…

Neden biliyor musunuz?

Aşkları ağaçları koruyorlar…

Ağaçların katledilmesine izin vermek istemiyorlar.

Bundan büyük suç olur mu?

O Mavi Berelilerin anneleri, babaları, kardeşleri bilin ki direnen milletin yanında.

Sadece bu da değil.

Yüzde yüz eminim o Mehmetçik de milleti ile aynı düşünüyordur.

Ayrı düşünenler Ankara’dadır biliyorsunuz sizler de…

Onlar da tek adamdan emir alıyorlar, uyguluyorlar.

Ne doğa ne gelecek umurlarında.

Tek dertleri var para, para, para…

AKP’liler de MHP’liler de CHP’liler kadar gelecek nesiller için de o ağaçları korumak isterler…

Akbelen halkı;

İnsanlığı korumak için direniyorlar.

Doğayı korumak için direniyorlar.

Hazreti Peygamber için direniyorlar.

Allah için direniyorlar.

Bu emirleri verenler;

Vatan toprağı olan 20 Türk adasının Yunanlılar tarafından işgalini engellemek için Mavi Berelileri göndermezsiniz ama ağaç kesenleri korumak için Mavi Berelileri seferber edersiniz.

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Saman ithal etmeye paranız var da kömür ithal etmeye paranız yok mu?

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Yolgeçen hanına dönen sınırlarımızı korumazsınız ama ağaç kesenleri korumak için Mavi Berelileri seferber edersiniz.

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Süleyman Şah türbesini korumak için Mavi Berelileri göndermezsiniz ama ağaç kesenleri korumak için Mavi Berelileri seferber edersiniz.

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AKP iktidarı Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri için İÇTAŞ ve LİMAK’a 2018-2023 döneminde şu teşviki verdi:

Bir milyar 14 milyon 331 bin 32 lira… (Kaynak: CHP milletvekili Deniz Yavuzyılmaz.)

Hem de çok sevdikleri yeşil dolara endeksli!..

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Akbelen Ormanı’nda YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana canla başla mücadele ediyor ama ne AKP ne de MHP’lilerden “tık” yok…

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Direniş boyunca orada yatıp kalkması gereken İYİ Parti'nin Milaslı Muğla milletvekili Prof. Metin Ergun ise kesilip bitmiş ağaçların önünden mesaj atıyor.

Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara milletvekili Sedat Aksakallı ağaç kesimi yapan maden şirketinin avukatı olduğu için mi İYİ Parti Akbelen’de hiç yok?

Yalan, dolan, talan nerede kaldı vatan?