Yalana odun taşıyan muhalefet!

Keramet atfedilen kişiler için “şeyh uçmaz mürid uçurur” denilir. Deyim, “Bir kişiye inananlar, onu olduğundan çok üstün görür. Onda olağanüstü değerler bulunduğuna herkesi inandırmak isterler...” diye açıklanıyor ama bu tespit yanlıştır, çünkü şeyhin uçtuğunu iddia eden müritler, bu yalanı halkayı yani parsayı genişletmek için söyler! Böylece şeyhin etrafında ekonomik bir güç oluşturulur... Müritler de yalan devam ettiği sürece bu kaynaktan beslenir, kısacası geçimlerini bu şekilde sağlar.

Yalanın yalan olduğunu yalan söyleyenden daha iyi kim bilir?

Yeni nesillerden duymamış olanlar vardır diye hatırlatayım; eskiden bazı şeyhlerin veya dindar kişilerin, uçtuğu söylenirdi. Bazı “mübarek”lerin çok kısa zaman aralığıyla birbirinden bin kilometre uzaktaki şehirlerde göründüğü dilden dile anlatılır, sofrasında her gelenin yediği bir tas çorbanın veya genelde bir kâse sütlacın hiç bitmediği söylenir, çok kimse de bu palavralara inanırdı...

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Şimdi bu söylentilere inanan kalmadı gibi ama aynı yöntem, medya üzerinden siyasette uygulanıyor... Yalnız siyasette yalanla takviye edilen çorba gerçekten hiç bitmez, çünkü her gelen lidere veya partiye bağışta bulunur. Veya lider, devletin ve milletin imkânlarını, sadece kendisini göklere çıkaranlara dağıtır. Doğru yoldan ayrılmadan iş yapmak isteyenlere ise imkân tanınmaz hatta iş adamıysa batırılması için ne gerekiyorsa yapılır!

Liderlerin uçtuğu söylenmez ama başarısızlıkları başarı, teslimiyetçilikleri bağımsız dış politika olarak sunulur. Aslında bu yalanlara da gerçekte kimse inanmaz ama sonunda yalanı sürdürmek adına herkes inanmış gibi yapar. Bu şekilde yalanlar, siyaset vasıtasıyla toplumun tümüne egemen olur. Yalanı gerçekmiş gibi sunan medya da kamu reklamları veya devlet teşvikleri ile ayakta durmaya devam eder...

Böyle bir ortamda birisi çıkıp gerçekleri söylese hemen medyadaki yalancılar korosu bütün yurtta aynı anda harekete geçer ve ortak yayın yapar... Böylece gerçekleri söyleyenler susturulamasa bile etkisiz hale getirilir. Medyanın yüzde 90’ı yalanı gerçek, gerçeği yalan diye sunduğu zaman, kitlelerin çoğunluğu, gerçekleri söyleyenlerle dalga geçmeye bile başlar!

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Yazıya böyle girişimin sebebi Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı adayı olmasının Anayasa gereği mümkün olmadığını belirterek Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz dilekçesi veren hâkim Ahmet Çakmak’ın meslekten ihraç edilmesidir...

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Çakmak hakkında soruşturma başlattı. Farklı gerekçelerle de hakkında soruşturma yürütülen Çakmak’a iki kez yer değiştirme cezası verildi. Hâkimler ve Savcılar Yasası’na göre 2 kez yer değiştirme cezası verilen kişi meslekten çıkarılıyor... Sonunda ihraç kararı da verildi.

Çakmak, HSK’ya verdiği savunma dilekçesinde hukuk düzeninin ilk koruduğu değerlerin onur ve şeref olduğunu vurgulayarak, “Bende candan önce onur ve şeref gelir. Ucunda ölüm dahi olsa onurumdan ve şerefimden tek bir parça taviz vermem. Onur ve şerefim satılık değil, maaşım kadar hiç değil. Giydiğim cüppeye asla leke getirmedim. Alnım apaçık...” dedi.

Ahmet Çakmak’a, resmî yazışmalarda “kalın yazı tipi kullanması”, bir dilekçesinde “AİHM’e gideceğim, dosyamın Güldür Güldür şova parodi olacak olaylardan oluştuğunu bahsedeceğim” demesi, 12 yaşındaki çocuğun tutuklanmasını isteyen savcının eğitime alınmasını ve adliyenin boş kısmına spor salonu yapılmasını istemesi gibi gerekçelerle açılan soruşturmalar sonucu iki kez yer değiştirme cezası verilmişti!

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Şimdi, muhalefetten, bu kararla ilgili bir yorum duymadınız değil mi? Yorum yapamıyorlar, çünkü kendileri de yasa dışı bir seçimin, yani kocaman bir yalanın parçası oldu!

Soljenitsin’in “Yalanla yaşama” makalesini verdiğim yazının altına mesaj gönderenlerden Zeki Çetintaş, “umut bağladığımız ‘muhalefet’ de yalana odun taşıdı” demiş...

Yoksa yalan bu kadar uzun sürmezdi...