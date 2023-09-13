Yalı Çapkını'na flaş transfer! Güzel oyuncu fenomen diziye katılıyor

“Yalı Çapkını” dizisinin yeni sezon ilk bölümü cuma akşamı yayınlanacak. Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin‘in kadrosuna güç katacağı fenomen diziye bir de iddialı ve güzel bir kadın yıldızın dahil olacağı gündeme gelmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Söylentiler doğru çıktı ve Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir‘in başrollerini canlandıracağı dizinin ekibine Cemre Gümeli katıldı.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı‘nda Meryem’e hayat veren, geçen sezon da yine OGM Pictures‘ın “Yüzyıllık Mucize” dizisinde Zerrin Tekindor‘un gençliğini canlandıran Cemre Gümeli‘nin “Yalı Çapkını”nda nasıl bir rolle seyirci karşısına çıkacağı merak konusu oldu.