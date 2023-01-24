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Mine Tugay kendisiyle randevuya çıktı

Yalı Çapkını dizisiyle ekranlara dönen Mine Tugay sosyal medyada hastalığını paylaştı. Sevilen dizide görünümü ile gündem olan Mine Tugay, gözünde bir rahatsızlık olduğunu açıklamıştı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 22:16
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Yalı Çapkınının Defnesi Mine Tugay paylaştı

Mine Tugay kendisiyle randevuya çıktı
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Yalı Çapkını dizisinde Defne karakterini oynayan Mine Tugay, yüzündeki değişim ile gündem olmuştu. Ünlü oyuncu bu değişim hakkında açıklama yapmak durumunda da kalmıştı.

Yalı Çapkını'nda önceki projelerindeki görüntüsünden daha farklı olmasından dolayı estetik yaptırdığı öne sürülen Mine Tugay, gözünde bir rahatsızlık olduğunu söylemişti.

Ünlü oyuncunun Medcezir ve Paramparça dizilerindeki yüzü sosyal medyada paylaşılmıştı.

MİNE TUGAY HASTALIĞINI PAYLAŞTI

Mine Tugay yeni hastalığını sosyal medyadan paylaştı. Tugay, hasta da olsa evde oturmadığını açıkladığı paylaşımında, kendisiyle date'e çıktığına yer verdiği esprili bir dil de kullandı.

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