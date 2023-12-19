Yalı Çapkını'nın güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu evini taşıyor! Aile baskısı bunalttı

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Yalı Çapkını'nın güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu evini taşıyor! Aile baskısı bunalttı
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun yeni taşındığı evin kirası kriz yarattı. Saraçoğlu'nun, ailesinin, ev kirasını yüksek bulması nedeniyle yeni bir ev baktığı iddia ediliyor.

Yalı Çapkın’ı dizisinde oynadığı Seyran karakteriyle dikkatleri çeken Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde Bağdat Caddesi'ndeki evinden ayrılıp, Bebek semtine taşınmıştı.

Ancak ünlü oyuncunun yeni taşındığı evin aylık 100 bin lira kirası olması aile tarafında krize neden oldu. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Saraçoğlu'nun ailesinin yüksek kira fiyatlı eve karşı çıktığı ve başarılı oyuncunun yeni bir ev baktığı iddia edildi.

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AİLE RAHATSIZ OLDU EVİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Sete yakın olsun diye Bebek semtine yerleşen Saraçoğlu, ailesinin sürekli kirayı dillendirmesinden rahatsızlık duydu ve Bebek'teki evi boşaltma kararı aldı.

Saraçoğlu'nun şimdi, Etiler çevresinde kiralık bir ev aradığı gelen bilgiler arasında.

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AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Afra Saraçoğlu, 2016'da İkinci Şans filmi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Özcan Deniz'in dikkatini çeken Afra, filmde Nurgül Yeşilçay'ın kızını oynayarak rol aldı.

Kötü Çocuk ve Fazilet Hanım ve Kızları dizisi gibi projelerle tanınan Saraçoğlu, 2018'de Hummel ve Pantene'in marka yüzü oldu.

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İyi Oyun, Aşk Bu Mu?, 'Kardeş Çocukları ve Öğretmen' gibi yapımlarda yer aldıktan sonra 2021'de Çağan Irmak'ın yönettiği Yeşilçam filminde Çağatay Ulusoy ile birlikte rol aldı.

Aynı yıl Cornetto ve Koton markalarının yüzü oldu, tiyatroda Nurgül Yeşilçay ile sahneye çıktı.

2022'de Star TV'de yayımlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran Şanlı karakterini canlandırmaktadır.

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