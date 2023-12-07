Afra Saraçoğlu bir dergi için verdiği pozlarla olay oldu. Ceketini çıkarıp attı

Afra Saraçoğlu doğum günü için düzenlediği parti öncesinde yaptığı açıklamasında Mert Ramazan Demir'den ayrıldığını söylemişti.

Saraçoğlu Harper's Bazaar Türkiye dergisi için hem kamera karşısına geçti hem de çok özel açıklamalarda bulundu.

Dergi için iddialı pozlar veren güzel oyuncu ceketini çıkarıp attı.

Sütyenle kalan Afra Saraçoğlu o halleriyle en çok konuşan isimlerden birisi oldu.

Afra Saraçoğlu "Hayatta küçük ayrıntılara takılmayıp büyük resmi görebilmenin insanın enerjisiyle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum.

Özel hayatımı sosyal medya çok nadir paylaşmaya özen gösteriyorum. Çünkü insanlar hayatımın içine ne kadar dahil olursa, canlandırdığım karakterin büyüsünün bozulduğuna inanıyorum" sözleriyle de dikkat çekti.