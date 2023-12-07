Afra Saraçoğlu bir dergi için verdiği pozlarla olay oldu. Ceketini çıkarıp attı

Özel hayatı ve verdiği pozlarla tüm dikkatleri üstüne çeken Afra Saraçoğlu, Ramazan Demir ile ilişkisinin bittiğini açıklamıştı. Son olarak bir dergi için verdiği pozlarla yine gündem olmayı başardı.

Ufuk Cingöz
Afra Saraçoğlu bir dergi için verdiği pozlarla olay oldu. Ceketini çıkarıp attı

Afra Saraçoğlu doğum günü için düzenlediği parti öncesinde yaptığı açıklamasında Mert Ramazan Demir'den ayrıldığını söylemişti.

afra-saracoglu-ile-mert-ramazan-demir-in-set-aski-bitti-298647-20231202083451.jpg

Saraçoğlu Harper's Bazaar Türkiye dergisi için hem kamera karşısına geçti hem de çok özel açıklamalarda bulundu.

afra-2.jpg

Dergi için iddialı pozlar veren güzel oyuncu ceketini çıkarıp attı.

afra.jpg

Sütyenle kalan Afra Saraçoğlu o halleriyle en çok konuşan isimlerden birisi oldu.

ekran-goruntusu-2023-12-07-132358-001.png

Afra Saraçoğlu "Hayatta küçük ayrıntılara takılmayıp büyük resmi görebilmenin insanın enerjisiyle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum.

Özel hayatımı sosyal medya çok nadir paylaşmaya özen gösteriyorum. Çünkü insanlar hayatımın içine ne kadar dahil olursa, canlandırdığım karakterin büyüsünün bozulduğuna inanıyorum" sözleriyle de dikkat çekti.

İlgili Haberler
Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan özel hayat itirafı
Afra Saraçoğlu'ndan Mert Ramazan Demir açıklaması. Hayranları çok üzülecek
Afra Saraçoğlu’nun kira fiyatı dudak uçuklattı. Yalı Çapkını'nın yıldızı yeni evine taşındı
Afra Saraçoğlu setten çok özel kareler paylaştı. Takipçilerini adeta Yalı Çapkını setine götürdü
Öne Çıkanlar
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Son Haberler
İşte futbolun bilinmeyen tarihi. Sedat Kaya yazdı Spor
İşte futbolun bilinmeyen tarihi. Sedat Kaya yazdı
Burgan Bank Türkiye'den flaş karar Ekonomi
Burgan Bank Türkiye'den flaş karar
Balıkesir’de 9 dairenin elektrik kablosunu çalan hırsızlar yakalandı Gündem
Balıkesir’de 9 dairenin elektrik kablosunu çalan hırsızlar yakalandı
Aydın'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Gündem
Aydın'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
İşte en sağlıklı cilt vitamini Sağlık
İşte en sağlıklı cilt vitamini
Bursa için son dakika meteorolojik uyarı Gündem
Bursa için son dakika meteorolojik uyarı
AKP ve MHP'nin ortak aday göstereceği şehirler belli oldu. Devlet Bahçeli açıkladı Gündem
AKP ve MHP'nin ortak aday göstereceği şehirler belli oldu. Devlet Bahçeli açıkladı