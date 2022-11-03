Hande Erçel oyunculuk hakkında konuştu: Yetenek yoksa güzellik boş

Instagram'da en çok takipçiye sahip olan Hande erçel oyunculukta ilgili açıklamalar yaparak, sadece fiziki güzellik değil, yeteneğin daha önemli olduğunu söyledi.

Bir derginin Kasım ayı sayısna kapak olan Hande "Çoğu zaman işimizden ziyade fiziksel görüntümüzle ön plana çıkıyoruz. Kilomuz, ne giydiğimiz, saçımız, makyajımız yeteneğimizin önüne geçiyor..Ne kadar güzel olursanız olun, yetenek yoksa hepsi boş" dedi.