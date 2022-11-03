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Hande Erçel oyunculuk hakkında konuştu: Yetenek yoksa güzellik boş

Son zamanlarda eski sevgilisi Kerem Bürsin'le tekrar barıştığı iddialarıyla gündeme gelen Hande Erçel, bir dergiye verdiği röportajda oyunculukta ilgili konuştu

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 11:22
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Yalnızca fiziki güzelliğin önemli olmadığını söyleyen ünlü oyuncu ''Yetenek olmadan olmaz''dedi

Hande Erçel oyunculuk hakkında konuştu: Yetenek yoksa güzellik boş
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Instagram'da en çok takipçiye sahip olan  Hande erçel oyunculukta ilgili açıklamalar yaparak, sadece fiziki güzellik değil, yeteneğin daha önemli olduğunu söyledi.

Bir derginin Kasım ayı sayısna kapak olan Hande "Çoğu zaman işimizden ziyade fiziksel görüntümüzle ön plana çıkıyoruz. Kilomuz, ne giydiğimiz, saçımız, makyajımız yeteneğimizin önüne geçiyor..Ne kadar güzel olursanız olun, yetenek yoksa hepsi boş" dedi.

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