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Hande Erçel 'geçmişini sildiriyor' iddiasına ateş püskürdü

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 'geçmişini sildirecek' haberlerini yalanladı ve ekledi: Canınız sıkıldıkça haber yapıyorsunuz. Yok öyle bir şey.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 11:44
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Hande Erçel geçmişini sildiriyor mu? Sert cevap verdi

Hande Erçel 'geçmişini sildiriyor' iddiasına ateş püskürdü
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Ünlü oyuncu Hande Erçel, önceki akşam kız arkadaşları ile beraber Etiler'de görüntülendi. 

Ablası ve kız arkadaşları ile yemeğe çıktığını söyleyen Erçel, “Setleri çok özledim. Okuduğum birkaç şey var. Bakalım.” dedi.

Son dönemde adı Hakan Sabancı ile anılan Erçel, bunun ile ilgili soruya ise “Öyle bir şey yok tabii ki.” diye cevap verdi.

Eski sevgilileri ile yaşadığı aşk haberleri ve estetik yaptırdığına dair haberlerini mahkeme kararı ile internetten sildireceği haberlerine de açıklık getiren Erçel “Kendiniz öyle yazıyorsunuz. Her gün başka bir haber ile görüyorum kendimi. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Canınız sıkıldıkça haber yapıyorsunuz. Tabii ki de öyle bir şey yok. Gerçeği yansıtmayan haberler.” dedikten sonra arabasına bindi. 
 

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