Ünlü oyuncu Hande Erçel’in son paylaşımı 1 saatte rekor beğeni aldı. Erçel dünyanın en güzel 53'üncü kadını seçilmişti

Sen Çal Kapımı ve Aşk Laftan Anlamaz adlı dizilerde yıldızı parlayan başarılı oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Erçel'in son olarak paylaştığı pozları2 milyona yakın beğeni aldı.

Güzelliği ile hem Türkiye'nin hem de Arap ülkelerinin dikkatini çeken Hande Erçel, yaptığı her paylaşımla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Uzun zamandır televizyondan uzak kalan Erçel, çeşitli reklam filmlerinde yer alıyor. Sosyal medyayı da sık kullanan ünlü oyuncu, evinden bir kare paylaştı.

Kırmızı ruju, şapkası ve siyah elbisesiyle ayna karşısında poz veren ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

Hande Erçel'in Instagram hesabından paylaştığı kareler bir saatte yaklaşık 2milyona yakın beğeni aldı.