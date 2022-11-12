Hande Erçel'den Kerem Bürsin açıklaması

Oyuncu Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in barıştığı iddia edilmişti. Hande Erçel konuya açıklık getirdi ve merak edilen soruya cevap verdi.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Hande Erçel, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Gazetecilerle konuşan güzel oyuncu, eski aşkı Kerem Bürsin ile barıştığı iddialarını, "Hayatımda kimse yok. Olsa söylerim" sözleriyle yalanladı.

Erçel, bir mekanda Bürsin’le fotoğraflarının çıktığının hatırlatılması üzerine ise "Çok ciddiye almamak gerek" açıklamasını yaptı.

