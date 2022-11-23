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Yalova Çiftlikköy SYDV geçici personel alacak

Yalova Çiftlikköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), geçici olarak büro personeli olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 29 kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 11:05
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Yalova Çiftlikköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, geçici büro personeli alacak

Yalova Çiftlikköy SYDV geçici personel alacak
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Yalova Çiftlikköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), geçici büro personeli olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi ise 29 kasım 2022 olarak açıklandı.

Personel Alım Başvurusunun bitimine mütakip evrak teslim sürecine geçilecek olup, 01.12.2022 Saat 16:00 a kadar evrak teslimi yapılacaktır. Devamında uygun görülen adaylar mülakata çağırılacaktır.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2-18 yaşından büyük olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak
3-Medeni hakların kullanma ehliyetine sahip olmak
4-Kamu haklarından mahrum bulunmamak
5-Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale ve alımı satanlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
6-Adli sicil kaydı bulunmamak.
7- Müracaat edilen iş pozisyonuna göre gerekli eğitim şartını taşımak ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavında (2021/2022 KPSS P3) puan türünde en az 60 puan almış olmak.8- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için belirtilen nitelikleri taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR
1-4 yıllık eğitim veren Psikoloji, Sosyal Hizmetler Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Maliye, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Halkla İlişkiler, Sosyoloji Bölümlerinden mezun olmak.
2- Bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilmek.
3- Aday Vakfın Bulunduğu İl Sınırları İçinde Asgari 6 Ay Boyunca İkamet Etme Şartı Aranmaktadır.(Ancak
Anne veya Babası Son 6 Ayda Yalova'da İkamet Eden Fakat Askerlik, Öğrencilik vb. Muhtelif Sebeplerden Adres Kaydı Düşen/Değişen Adaylar Tarihçeli Yerleşim Belgesi ile daha önce Yalova İlinde Yaşadığını Kanıtlamaları Dahilinde Başvuruları Alınacaktır.
4- Sürücü Belgesine Sahip Olmak (En Az B Sinifi) ve aktif araç kullanabiliyor olmak.

İSTENİLEN BELGELER
1- Diploma veya Mezuniyet Belgesi(Mülakat Öncesi İbraz Edilecek)
2- Nüfus Cüzdan fotokopisi (Mülakat Öncesi İbraz Edilecek)
3- KPSS P3 (2021/2022) Sınav Sonuç Belgesi (Mülakat Öncesi İbraz Edilecek)
4-4 adet vesikalık fotoğraf (Mülakat Öncesi İbraz Edilecek)
5- Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.) (Mülakat Öncesi İbraz Edilecek)
6- Adli Sicil Belgesi (Mülakat Öncesi İbraz Edilecek)
7-'Sağlık Raporu (Mülakat Sonrası İbraz Edilecek)
8- İkametgah Belgesi (Mülakat Öncesi İbraz Edilecek)
9- Ehliyet (Mülakat Öncesi İbraz Edilecek)

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