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Dünyada eşi olmayan ekonomi modeli çökünce çareyi Keynes modelinde buldular. Nedir bu Keynes modeli? Ortodoks değil Heterodoks ama o... Yandaş gazete yazarı Kerem Alkin açıkladı

Sabah gazetesi yazarı Kerem Alkin, Keynesyen, modelinin, neoliberal anlayışa göre daha geniş hareket alanı sağladığını söyledi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 13:31
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Yandaş gazete yazarı Kerem Alkin açıkladı. Dünyada eşi olmayan ekonomi modeli çökünce çareyi Keynes modelinde buldular. Nedir bu Keynes modeli? Ortodoks değil Heterodoks ama

Dünyada eşi olmayan ekonomi modeli çökünce çareyi Keynes modelinde buldular. Nedir bu Keynes modeli? Ortodoks değil Heterodoks ama o... Yandaş gazete yazarı Kerem Alkin açıkladı
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Berat Albayrak'a yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesi yazarı Kerem Alkin, bugünkü yazısında ekonomide Keynesyen modeli savundu. 

Kerem Alkin, " Keynesyen yaklaşım uzun zamandan beri ekonomi gündeminden uzak tutulduğundan, uluslararası ekonomik teşkilatların tümü, son raporlarında 'neoliberal' anlayışa takılı kalmaktan önemli bir çelişki yaşıyorlar.

Öyle bir çelişki ki, gerek IMF, gerek Dünya Bankası, bir yandan küresel ölçekte gözlemlenen 'enflasyon baskısı'nı kontrol altına almak için merkez bankalarının faiz arttırması gerektiğinden söz ediyorlar; bir yandan da faiz artışları ile hane halkının tüketimi ile reel sektör yatırımları önemli ölçüde yavaşlar ise, bilhassa 2023'de kritik düzeyde bir 'resesyon riski'nden söz ediyorlar.

Bir yandan, küresel ölçekte 'hayat pahalılığı'nın evrensel bir soruna dönüştüğünden söz ediyorlar; diğer tarafta ekonomiler çok soğur ise, işssizlik sorunun artmasından duydukları endişeyi dile getiriyorlar. Çünkü, 'enflasyon şoku' ve 'hayat pahalılığı'na yönelik çözüm metodolojisinde, kamu mali politikalarını, kamu mali araçlarını ve hükümetlerin direkt ekonomi politikalarının nasıl devreye alınabileceği hususunda bir 'el kılavuzu'nu uzun bir süredir kullanmamaktalar. Bu nedenle, para, maliye ve direkt kontrol politikalarından oluşan keynesyen heterodoks yaklaşım, 'alışılmış', 'ezberlenmiş', hatta 'banalleşmiş' neoliberal ortodoks yaklaşıma göre çok daha geniş bir hareket alanı sağlar" diye yazdı. 

KEYNEZYEN MODEL NEDİR?

Keynesyen ekonomi, 20. yüzyıl İngiliz ekonomist John Maynard Keynes'in görüşlerini temel alan bir makroekonomik teoridir. Keynes ekonomisi özel sektörün ağırlıklı olduğu ama devlet ve kamu sektörünün büyük role sahip olduğu bir karma ekonomiyi savunmaktadır. Keynesyen ekonomiye göre özel sektörün verdiği kararlar bazen verimsiz makroekonomik sonuçlara neden olmaktadır. Bu nedenle devlet etkin bir şekilde rol alarak iş döngüsünü stabilize etmelidir.

‘Neo-klasik ekonomi, heterodoks yaklaşım, nöro ekonomi’ kavramlarını cümle içinde geçiren ve anlaşılmadığı için dile düşen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Bu işler kuru sıkı bir takım sözcüklerle, alışılmış ifadelerle, ‘Biz çözeriz’ demekle olmuyor. Politikalarınızı açık ve net ortaya koyacaksınız. Sözleriniz anlaşılır olacak” dedi.

NUREDDİN NEBATİ GÜNDEM OLMUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir konuşmasında, “Neo-klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomiyle daha fazla önem kazanmaktadır” demiş, bu sözleri anlaşılmadığı için dile düşmüştü.

‘Neo-klasik ekonomi, heterodoks yaklaşım, nöro ekonomi’ kavramlarını cümle içinde geçiren ve anlaşılmadığı için gündem olan Nebati'den konuyla ilgili, “Bu işler kuru sıkı bir takım sözcüklerle, alışılmış ifadelerle, ‘Biz çözeriz’ demekle olmuyor. Politikalarınızı açık ve net ortaya koyacaksınız. Sözleriniz anlaşılır olacak” açıklaması gelmişti.

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ANKARALI OLARAK.
17.10.2022 13:38
Benim önerim ise "KUL HAKKI YEMEME" Modeli..  
 
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