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  • Bakan Nebati'ye Kadir İnanırlı, Müjdat Gezenli, Hulusi Kentmenli video ile cevap verdiler

Bakan Nebati'ye Kadir İnanırlı, Müjdat Gezenli, Hulusi Kentmenli video ile cevap verdiler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yaptığı son konuşmasında daha önce kullanmadığı ekonomik kelimeler kullanmasını tiye alan Türkiye İşçi Partisi, Kadir İnanırlı, Müjdat Gezenli, Hulusi Kentmenli video paylaştı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 10:06
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Bakan Nebati'nin fiyakalı ekonomi kelimelerini kullanması olay oldu. Nebati'ye Kadir İnanırlı, Müjdat Gezenli, Hulusi Kentmenli video ile cevap verdiler

Bakan Nebati'ye Kadir İnanırlı, Müjdat Gezenli, Hulusi Kentmenli video ile cevap verdiler
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Türkiye İşçi Partisi, katıldığı bir zirvede iktidarın ekonomik politikalarını ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi tiye aldı.

Bakan Nebati’nin daha önce kullanmadığı ekonomik terimleri kullanmasıyla dalga geçen parti, Kadir İnanır, Müjdat Gezen, Hulusi Kentmen gibi Yeşilçam’ın devlerinin oynadığı 1974 yapımı Uyanık Kardeşler, filmiyle cevap verdi.

Filme futbol ve müzik merakı yüzünden okullarına devam edemeyen ii kardeşin babalarına okula devam ediyormuş gibi yapmalarını konu alan komik bir hikaye işleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yaptığı açıklamalarıyla alay eden video, sosyal medyada gündem oldu.

NEBATİ NE DEMİŞTİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir zirvede iktidarın ekonomik politikalarını ilişkin konuştu. Nebati, “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” dedi.

 

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Hasan emmi
30.09.2022 10:23
Vah garibim vah. Ne hallere düştü.  
 
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