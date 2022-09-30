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Bakan Nureddin Nebati anlaşılamayan fiyakalı ekonomi kelimelerini kullandı. Ekonomist Özgür Demirtaş Nebati'ye herkesin tek seferde anlayacağı yorumu yaptı

Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin 'Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'ndeki konuşması sosyal medyanın gündemine oturdu. Çok sayıda yorum yapılan konuşmaya Prof. Özgür Demirtaş da kayıtsız kalmadı. 

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 10:35
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Ekonomist Özgür Demirtaş Nebati'ye herkesin tek seferde anlayacağı yorumu yaptı. Bakan Nebati anlaşılamayan fiyakalı ekonomi kelimelerini kullandı

Bakan Nureddin Nebati anlaşılamayan fiyakalı ekonomi kelimelerini kullandı. Ekonomist Özgür Demirtaş Nebati'ye herkesin tek seferde anlayacağı yorumu yaptı
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Göreve ilk geldiğinde "Ekonomi rakam işi, ekonomi temenni işi", "Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" açıklamalarıyla gündem olan Hazine Bakanı Nureddin Nebati bir kez daha açıklamalarıyla gündemde.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen dünkü 'Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi', Bakan Nureddin Nebati'nin konuşmasıyla başladı. Zirveye Bakan Nebati'nin sözleri damga vurdu.

Bakan Nebati konuşmasında, "Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bu konuşmanın görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından çokça paylaşıldı.

DEMİRTAŞ DA YORUM YAPTI

Açıklamalarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Prof. Özgür Demirtaş da Bakan Nebati'nin konuşmaları için sosyal medya hesabından, "Allah Allah" yorumunda bulundu.

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