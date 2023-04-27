Yandaş İbrahim Karagül'ün yalanı elinde patladı. Bahçeli’nin eski mitingini yeni miting gibi paylaştı

AKP iktidarına yakınlığı ile bilinen ve sık sık sosyal medyada yaptığı manipülasyonlarla gündeme gelen Yeni Şafak Gazetesi’nin eski genel yayın yönetmeni olan İbrahim Karagül yeni bir skandala imza attı.

BAHÇELİ'NİN ESKİ MİTİNGİNİ YENİ GİBİ PAYLAŞTI

Karagül, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin mitinglerini karşılaştırmak isterken rezil oldu.

Karagül’ün Bahçeli’nin 2022 yılındaki miting fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

Paylaşıma sosyal medyadan tepki geldi.

İşte o paylaşım: