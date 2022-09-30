Orhan Gencebay neden sahneye çıkmadığını anlattı

Arabesk müziğin usta ismi Orhan Gencebay, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Snobmagazin’de yer alan habere göre; Usta sanatçı Orhan Gencebay, beş şarkılık bir single çıkarmaya hazırlandığını söyledi.

Müziğe ara vermesinin kırgınlıkla ilgisi olmadığını belirten Gencebay "Beş şarkılık bir single hazırlıyoruz önümüzdeki günlerde bitireceğiz inşallah. Daha sonra en az on eserden oluşan bir maksi single yani normal bir albüm yapacağız. Uzun zamandır albüm yapmamıştım, hayır kırgınlık değil benimki biraz özeldi, durduk başka şeyler yaptık. Önemli olan sektörün durumu iyi değil, sektörde üretim durdu. Şahsımla ilgili değil. Sektörün durması sanatçılarımızın haklarını maddi manevi alamamasından sebepli" diye konuştu.

BU SAATTEN SONRA SAHNEYE ÇIKMAM

Müzik kariyeri boyunca hiç sahneye çıkmayan Gencebay, kendisinin işin mutfağında olduğunu ve çok yönlü bir sanatçı kimliği taşıdığını anlatıp şöyle konuştu:

"Sahneyle ilgimiz yoktu baştan beri, ben mutfakta çalışıyorum. Beste yapıyorum, aranjörüm, edebiyatçıyım, şiir ve şarkı sözü yazıyorum. Sazım da olduğu zaman virtüöz diye anılan biriyim. Sonra okuyorum ve fikir adamıyım. Sahne bunların arasında bir eylemdir, vitrindir ama bunu kuliste çalışarak müziğimize katkıda bulunmak için yapıyorum. Şu ana kadar çok emek verdim"

Gencebay "Sahneye çıkmama prensibini yıkmak kolay değil mi?" sorusu üzerine "Sahneyi düşünmüyorum çünkü ayrı bir emek, ayrı bir dikkat istiyor. Ben onu fevkalade yaparım ama bu kadar yıl oldu. Çıkacaktık bir defa hazırlandık fakat eksikler yüzünden vazgeçtik. Olabilir aslında ama bu saatten sonra çıkmak istemiyorum. Yoksa sahneyi fevkalade başarırız ve iyi de biliyorum" açıklamasında bulundu.