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  • Yandaş Orhan Gencebay'ın eşinin laiklik açıklaması şaşırttı. 6 işaret bıraktı

Yandaş Orhan Gencebay'ın eşinin laiklik açıklaması şaşırttı. 6 işaret bıraktı

İktidara yakınlığı ile bilinen Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, Fransa Başkonsolosu'nun sosyal medya hesabından "Laikliğin ulusal günü" paylaşımını alkış ile destekledi.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 09:45
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Yandaş Orhan Gencebay'ın eşinin laiklik açıklaması şaşırttı

Yandaş Orhan Gencebay'ın eşinin laiklik açıklaması şaşırttı. 6 işaret bıraktı
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Fransa Başkonsolosu Oliver Gauvin, Fransa’da kilise ile devletin birbirinden ayrılışının yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile  kutladı.

Gauvin, Instagramdan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“4 Ekim 1958 tarihli Anayasanın 1. Maddesinde belirtildiği gibi. Fransa, bölünmez, laik, demokratik ve sosyal bir cumhuriyettir. Kilise ile devletin ayrıldığı “Laikliğin ulusal günü” kutlu olsun. 

Diğer yandan Başkonsolos Gauvin’in bu paylaşımının altına sanatçı Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre'nin verdiği yanıt dikkat çekti. Sevim Emre söz konusu paylaşıma alkış ve çiçek emojileri destek verdi.

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Aybuke
10.12.2022 09:49
Sanki Fransızcası varda  
 
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