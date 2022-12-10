Yandaş Orhan Gencebay'ın eşinin laiklik açıklaması şaşırttı. 6 işaret bıraktı

Fransa Başkonsolosu Oliver Gauvin, Fransa’da kilise ile devletin birbirinden ayrılışının yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile kutladı.

Gauvin, Instagramdan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“4 Ekim 1958 tarihli Anayasanın 1. Maddesinde belirtildiği gibi. Fransa, bölünmez, laik, demokratik ve sosyal bir cumhuriyettir. Kilise ile devletin ayrıldığı “Laikliğin ulusal günü” kutlu olsun.

Diğer yandan Başkonsolos Gauvin’in bu paylaşımının altına sanatçı Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre'nin verdiği yanıt dikkat çekti. Sevim Emre söz konusu paylaşıma alkış ve çiçek emojileri destek verdi.