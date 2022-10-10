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  • Yandaş şirket Araplar için T.C.'nin anlamını değiştirdi: İstanbul'un haritasını da Arapça yayınladılar

Yandaş şirket Araplar için T.C.'nin anlamını değiştirdi: İstanbul'un haritasını da Arapça yayınladılar

Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltması olan T.C. ibaresi inşaat sektörüne slogan oldu! Özyurtlar Holding, yeni projesinde T.C. ibaresini, Think Capital (Sermayeyi düşün) olarak yeniden yazdı. Bununla da yetinmeyen holding, projenin konumunu belirten krokide Karadeniz ve Marmara Denizi ile İstanbul’un ilçelerini Arapça yazdı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 16:43
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Yandaş şirket Özyurtlar Holding Araplar için T.C.'nin anlamını değiştirdi: İstanbul'un haritası Arapça oldu!

Yandaş şirket Araplar için T.C.'nin anlamını değiştirdi: İstanbul'un haritasını da Arapça yayınladılar
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltılışı T.C.’nin başına gelmeyen kalmadı… AKP iktidarında panolardan kaldırılan T.C. şimdi de yandaş firma Özyurtlar Holding’in sloganı oldu.

THINK CAPITAL (T.C.) YANİ SERMAYEYİ DÜŞÜN
İmarpanosu.com’dan Emre Kulcanay’ın özel haberine göre Özyurtlar Holding, yeni konut projesini T.C. Think Capital (Sermayeyi düşün) sloganı ile duyurdu. 100 dolar üzerine yerleştirilen proje görselinin sol tarafında Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) pasaportu ve tapu senedi görseli yer alıyor.


İşte söz konusu broşür.

HARİTA DA ARAPÇA
Öte yandan projenin konumunu belirten krokide ise Karadeniz ve Marmara Denizi ile İstanbul’un ilçeleri de Arapça isimlerle duyuruldu.


100 dolar üzerine yerleştirilen proje görselinin sol tarafında Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) pasaportu ve tapu senedi görseli yer alıyor.

"YATIRIM ODAKLI PROJELER ÜRETİYORUZ"
Tartışma yaratacak bir sloganla Araplara pazarlanan projeyle ilgili Özyurtlar Holding’den henüz bir açıklama gelmezken yönetim kurulu başkanı Tamer Özyurt, konuya ilişkin, “Sadece oturum değil, yatırım odaklı projeler üretiyoruz. Yatırımcılarımız kısa sürede yüksek prim elde ederken, aynı zamanda güvenli ve konforlu bir alanda yaşamlarını sürdürüyor olacak.” dedi.


Özyurtlar Holding, yeni projesinin konum krokisini Arapça diliyle de yazdı.
 

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Ahmet
10.10.2022 17:16
Daha dur hele 10-15 yıl sonrasını merakla beklemekteyim ben vermedimcilerle bol bol dertlesicez  
 
Ali yazar
10.10.2022 17:05
Devlet bahceli ye Hayırlı ve uğurlu olsun  
 
göktürk
10.10.2022 16:55
bunlar para için her şeylerini satarlar ki en şerefli olan ismimizi Türkiye Cumhuriyeti ( T.C.)'ni bile satıyorlar, çukurluğun alçaklığın sonu gelmiyor.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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