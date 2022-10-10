Yandaş şirket Araplar için T.C.'nin anlamını değiştirdi: İstanbul'un haritasını da Arapça yayınladılar

Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltılışı T.C.’nin başına gelmeyen kalmadı… AKP iktidarında panolardan kaldırılan T.C. şimdi de yandaş firma Özyurtlar Holding’in sloganı oldu.



THINK CAPITAL (T.C.) YANİ SERMAYEYİ DÜŞÜN

İmarpanosu.com’dan Emre Kulcanay’ın özel haberine göre Özyurtlar Holding, yeni konut projesini T.C. Think Capital (Sermayeyi düşün) sloganı ile duyurdu. 100 dolar üzerine yerleştirilen proje görselinin sol tarafında Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) pasaportu ve tapu senedi görseli yer alıyor.





İşte söz konusu broşür.

HARİTA DA ARAPÇA

Öte yandan projenin konumunu belirten krokide ise Karadeniz ve Marmara Denizi ile İstanbul’un ilçeleri de Arapça isimlerle duyuruldu.





100 dolar üzerine yerleştirilen proje görselinin sol tarafında Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) pasaportu ve tapu senedi görseli yer alıyor.



"YATIRIM ODAKLI PROJELER ÜRETİYORUZ"

Tartışma yaratacak bir sloganla Araplara pazarlanan projeyle ilgili Özyurtlar Holding’den henüz bir açıklama gelmezken yönetim kurulu başkanı Tamer Özyurt, konuya ilişkin, “Sadece oturum değil, yatırım odaklı projeler üretiyoruz. Yatırımcılarımız kısa sürede yüksek prim elde ederken, aynı zamanda güvenli ve konforlu bir alanda yaşamlarını sürdürüyor olacak.” dedi.





Özyurtlar Holding, yeni projesinin konum krokisini Arapça diliyle de yazdı.

