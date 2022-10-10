10 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Twitter’da bunu yapan yanacak: 'Sansür Yasası'ndaki maddeyi yandaş yazar açıkladı

Twitter’da bunu yapan yanacak: 'Sansür Yasası'ndaki maddeyi yandaş yazar açıkladı

Yandaş Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, AKP-MHP’nin getirmeye hazırlandığı "Sansür Yasası" ile birlikte Twitter’da retweet (RT) yapanların 3 yıla kadar hapis cezası alabileceğini aktardı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 14:08
Takip Et

'Sansür Yasası'ndaki maddeyi yandaş yazar açıkladı: Twitter’da bunu yapan yanacak

Twitter’da bunu yapan yanacak: 'Sansür Yasası'ndaki maddeyi yandaş yazar açıkladı
+
Aa
-

Kamuoyunda “Sansür Yasası” olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin Yeni Şafak’ta dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.

Yandaş gazeteci Ersin Çelik, AKP-MHP’nin getirmeye hazırlandığı “Sansür Yasası" ile birlikte Twitter’da retweet (RT) yapanların 3 yıla kadar hapis cezası alabileceğini aktardı.

TARTIŞMANIN ÇIKTIĞI YER
Sosyal medyayı denetlemenin artık mümkün olmadığını savunan Çelik, TBMM’de oylanan yasa teklifinin 14 maddesinin kabul edildiğini belirterek “Bu 14 madde genel olarak internet haber sitelerini kapsıyor. Milletvekillerinin önümüzdeki birkaç günde görüşüp oylayacağı 15 madde daha var. Sosyal medyayı ilgilendiren teklifler de bu maddelerde ele alınıyor. Kabul edilirlerse Türk Ceza Kanunu’na ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu eklenmiş olacak. Tartışma da buradan çıkıyor.” diye yazdı.

"YAYILMA ETKİSİ ÜSTÜNDEN BAKIN"
"Biraz daha açarsak; yanıltıcı bilgiyi üretenler kadar ‘yayanlar’ da artık sorumlu olacak." diyen Çelik, teklifin içeriğine dair sözlerine şöyle devam etti:

"Halk arasında endişe, korku veya panik yaratacak, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. ‘Yaymak’, Twitter’dan bildiğimiz RT’lemek demek. Ya da bir içeriği paylaşmak. ‘Yahu altı üstü bir RT’ye hapis cezası mı verilir’ deniliyor. Meseleye sadece bir içeriği RT’lemek basitliğinde bakarsak öngörülen ceza ağır. Fakat meseleye bir RT’nin yayılmaya etkisi üzerinden bakarsak durum değişiyor. Sosyal medya üzerinden kaos çıkarmanın, bu kaosu gerçek hayata taşımanın ne denli kolay olduğunu ve bir RT’nin dahi rolünü anlatmaya gerek yok.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Kernel Necati
10.10.2022 14:15
İnternet güvenlik uzmanları bilir ki, işi bilen birisini internette yakalayamazsın. Genelde gündüz bir emekli kadar masum görünüp geceleri sistemlerin her katmanında ayrı exploid kotarırlar.  
 
Boşnak
10.10.2022 14:14
Ülkeyi ne hale getirdiler adın çıkmasını istemiyorsan pisliğe batmayacaksın  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
1
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
2
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
3
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
4
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
5
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
6
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
﻿Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
7
﻿Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
﻿Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
﻿Uzmanlardan kış aylarında çocuklar için kritik uyarı
﻿Uzmanlardan kış aylarında çocuklar için kritik uyarı
﻿Uzmanlardan kış aylarında çocuklar için kritik uyarı
﻿2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi açıklandı
﻿2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi açıklandı
﻿2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi açıklandı
﻿Hasan Kalyoncu Üniversitesi 7 personel alacak
﻿Hasan Kalyoncu Üniversitesi 7 personel alacak
﻿Hasan Kalyoncu Üniversitesi 7 personel alacak
﻿Dünyaca ünlü zenginler aynı okuldan mezun olmuş
﻿Dünyaca ünlü zenginler aynı okuldan mezun olmuş
﻿Dünyaca ünlü zenginler aynı okuldan mezun olmuş
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.