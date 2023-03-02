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Yandaş yazar bile isyan etti: Devlet hala orada yok insanlar perişan durumda daha oraya çadır gitmedi

İktidara yakınlığıyla bilinen Yusuf Kaplan katıldığı bir YouTube kanalında depremlerle ilgili yetersizliğe ve ihmale isyan ederek, “Devlet hala orada yok. İnsanlar perişan durumda, daha çadır gitmedi” dedi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 08:14
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Yandaş yazar deprem yalanlarına isyan etti

Yandaş yazar bile isyan etti: Devlet hala orada yok insanlar perişan durumda daha oraya çadır gitmedi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden can kaybı 45 bini geçti. Depremlerde büyük yıkım meydana gelirken AFAD ve resmi kuruluşların bölgeye geç ve yetersiz geldiği eleştiri konusu oldu.

İktidara yakınlığıyla bilinen ve Yenişafak yazarı ve Yusuf Kaplan da MyMecra adlı YouTube kanalında depremle ilgili isyan etti.

Kaplan, “Mevsim kış 10 şehirde birden var 2. günden itibaren vaziyet edebilen, nezaret edebilen bir devlet var” diyen sunucu Serdar Tunçer’e tepki gösterdi.

Kaplan, "Devlet hala orada yok. İnsanlar perişan durumda, daha oraya çadır gitmedi. İletişim sistemi gitti. Dürüst olmamız gerekiyor." diyerek tepki gösterdi.

Kaplan’ın bu sözlerinin ardından sunucu Tunçer’in eli ayağına dolaştı.

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