AKP’nin yayın organı Takvim gazetesi Selvi Kılıçdaroğlu’nun hastalığı ile dalga geçti. Hiç mi insanlıktan nasibinizi almadınız

Yandaş Takvim gazetesi Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu hakkında skandal bir manşet attı. Kılıçdaroğlu’nun rahatsızlığı ile dalga geçen yandaş gazete “Selvi Hanım uyandı” başlığını kullandı.

AKP’NİN YAYIN ORGANI TAKVİM GAZETESİ KILIÇDAROĞLU’NUN HASTALIĞI İLE DALGA GEÇTİ

Takvim gazetesindeki skandal manşette Selvi Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin “İkinci Yüzyıla Çağrı” programında gözleri kapalı olduğu görüntü yer aldı. Yandaş basın söz konusu görüntüyü kullanarak CHP’yi hedef almıştı. Selvi Kılıçdaroğlu ile törene serumla katıldığını belirterek o gün rahatsız olduğunu anlattı.

Takvim gazetesinin manşetinde yer alan yazıda, Selvi Kılıçdaroğlu’nun eşi Kemal Kılıçdaroğlu’na hiç inanmadığı iddia edildi.