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Yangına uykudayken yakalandılar, ev küle döndü

Ankara’da bir aile, gecekondularında meydana gelen yangına uykuda yakalandı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev ve bütün eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 14:18
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Yangına uykuda yakalanan ailenin bütün eşyaları kullanılamaz hale geldi

Yangına uykudayken yakalandılar, ev küle döndü
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Yangın, Ankara’nın Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi Yan Sokak’ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, Altıntaş ailesinin gecekondusunun bitişiğindeki gecekonduda uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen kişiler tarafından ateş yakıldı. Bu kişilerin merdivenlerde yaktığı ateş, Altıntaş ailesinin gecekondusuna sıçradı. Kısa sürede yükselen alevler, gecekonduya ve içindeki bütün eşyalara yayıldı. Yangına uykuda yakalanan anne Gülnaz Altıntaş, komşularının uyarısı üzerine uyanarak kızı Büşra Nur’u yangının sıçradığı odada buldu. Kızını alarak hemen dışarı çıkaran anne Altıntaş ve komşuları itfaiyeyi aradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, kullanılamaz hale gelen gecekondudaki bütün eşyalar küle döndü.

Ailenin komşuları Murat Kaya, yangının meydana geldiği boş evde 4 tane esrarkeşin devamlı olarak kaldığını ileri sürerek, “Orada başlıyor yangın ilk. Ateş almaya başlayınca da hemen kaçıyorlar. Boş ev, her tarafı harabe. Yiyip içip gece gündüz, sabah da herkes uyurken yakıyorlar. Burada her zaman pislik yapıyorlar. Devamlı geziyorlar. Esrarlı, eroinli tipler” dedi.

Yangında oturduğu ev ve eşyaları zarar gören Gülnaz Altıntaş, “Ben uykudaydım. Yangın çıkan odada çocuğum uyuyordu. Komşular 'Yanıyorsunuz çıkın' deyince çıktık ki her taraf alev almış. Uykuda yakalandık. Defolup gitsinler buradan. Ben canımı sokakta bulmadım. Ben çocuğumu kaybediyordum az kalsın. Çocuğum o odada yatıyordu. Yazık değil mi benim çocuklarıma? Herkes kalıyor burada. İpini koparan burada. Yalvarıyoruz gidin gidin diye. Biz 3-4 senedir uğraşıyoruz. Ben bu yangının çıkacağını zaten biliyordum. Korkuyordum. Bu yangının çıkacağını hepimiz biliyorduk” diye konuştu.


(Kaynak: İHA)

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