Yanlış beslenmenin vücuda etkileri neler? Diyetisyen ölümcül tehlikeleri açıkladı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması besin öğelerinin düzenli ve belirli miktarlarda alınmasına bağlı olduğu vurgulandı.

Besin öğelerinin herhangi biri alınmadığında, gereğinden az ya da çok alındığında, büyüme ve gelişme engellenir, sağlığın bozulması biliniyor.

Araştırmalara göre kötü beslenme alışkanlıklarının sağlık üzerinde birçok olumsuz etkisi olduğu ortaya çıktı.

Peki, yanlış beslenme alışkanlıklarının vücuda etkileri neler? İşte detaylar…

-Çocukları ölüme sürüklüyor

-Şeker hastalığına davetiye çıkartıyor

-Kemik kırıklarına neden oluyor

- Kısırlığı tetikleyebilir

-Depresyonu tetikliyor

YANLIŞ BESLENME NEDİR?

Aşırı kilo alımı, uyku düzensizliği, mide ve hazım problemi, halsizlik gibi pek çok sıkıntıyı beraberinde getiren yanlış beslenme alışkanlıklarıdır.

Hızlı yemek yemek, dengesiz beslenmek, gereken vitaminleri sebze ve meyvelerden almak yerine birtakım besin takviyelerine başvurmak, gece yemek yemek gibi unsurlar bu tip sıkıntılara yol açmaktadır. Sağlıklı yaşamak için ne yediğimiz kadar nasıl yediğimiz de ciddi bir önem arz etmektedir.