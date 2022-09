Haftanın en dikkat çeken olaylarını futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Süper Lig başlayalı daha 5 hafta oldu. Ama sanırsın son 5 haftadayız. Sanki şampiyonluk maçları oynanıyor, ligde kalma yolunda önemli virajlar dönülüyor. Daha şimdiden herkes burnundan soluyor, herkes birbirini boğazlamak için fırsat kolluyor!



Kimse kimseye güvenmiyor. Futbol kulüplerinin Futbol Federasyonu'na itimadı yok. Hakemler zaten hiç güven vermiyor. Yöneticiler dillerine hakim olamıyor. Taraftar kılıklı teröristler tribünlerde fink atıyor.



Öyle görünüyor ki bu lig böyle devam edecek. Yapanın yanına kar kaldıkça işler iyice çığırından çıkacak. Kalıcı ve caydırıcı bir önlem alınmazsa olan yine futbolu sevenlere ve Türk futboluna olacak.



Ankara'da yaşananlar unutulmayacak. Düşünebiliyor musunuz; Beşiktaş taraftarının "Güvenlik" diye alınmadığı maçta olanları. Tribünden maç boyunca sahaya pet su şişeleri yağdı. Ne kimse engel olmaya çalıştı, ne hakem bu duruma aldırdı. Sonunda da yarı çıplak bir adam sahaya dalarak futbolculara saldırdı. Beşiktaşlı Josef engel olmaza bu adama kimbilir neler yapacaktı?



Peki ne oldu sonra? Bu adam gözaltına alındı, sonra da serbest bırakıldı. Neden? Nedeni belli değil. Bunu Avrupa'da yapsa biri ne olur biliyor musunuz? Kesinlikle hapis cezası alır, stadyumlara girmekten de men edilir. Şimdi bu herifin yaptığı yanına kar kaldı, yarın da yapacaklara yol açıldı.



Buna karşılık arkadaşlarını bu adamdan koruyan Josef kırmızı kart gördü. Ceza alacak şimdi bir de. En az bir maç takımındaki yerini alamayacak, bir de para cezası var talimatlara göre. Şimdi iş mi bu?



Neyse. Biz her türlü olumsuzluklara karşı futbola dönelim yine de.



Beşiktaş dolu dizgin gidiyor, üst üste aldığı 3 galibiyetle zirvedeki yerini koruyor. Bu hafta şampiyon adaylarının hepsi kazandı, Galatasaray'ın 10 kişiyle kazanırken sarfettiği enerji inanılmazdı. Fenerbahçe giderek lige ağırlığını koyacağını gösteriyor, Trabzonspor ise geçen sezona oranla kazansa da zorlanıyor.



Sezonun şu ana kadar ki en dikkat çekici performansını Başakşehir sergiliyor, gol yemeden kazanıyor. Konyaspor da iyi yolda.



Ancak daha çok erken. Üsttekiler hemen havalanmasın, alttakiler ağlamasın. Bu köprünün altından daha çok sular akar, yarış son haftalara kadar taşar.



Şimdi gelelim haftanın görünüşüne. Haftanın takımı, futbolcusu kim? Haftanın onbirinde kimler var? Alkışı alanlar, ceza tahtası. İşte panorama:



HAFTANIN TAKIMI: KASIMPAŞA



İlk üç hafta neye uğradığını şaşırdı, 11 gol yerken puan cetvelinde puanı sıfırdı. Oysa kadrosu o kadar da kötü değildi, işin içinde bir eksiklik olmalıydı. Sonra Şenol Can geçti takımın başına, bir anda çıktı ortaya Kasımpaşa. Önce Hatayspor'u yendi, şimdi de deplasmanda Antalyaspor'u devirdi. Devirirken de tesadüf değildi kazanması, sahada oyun olarak da baskındı. Tebrikler. Sezarın hakkı Sezar'a, bravo Şenol Can'a.



HAFTANIN FUTBOLCUSU: BOEY (GALATASARAY)



Tam bir azimle bilmem ne yapan beton deler misali. Azmetti kazandı adam. Sezon başında gönderilecekti, hatta rezerv takıma bile gönderildi. Gitmedi, direndi. Yerine alınanlar sakatlanmaz mı bir de. Mecburen "Gel oyna" denildi. O da geldi ve oynuyor. Vay canına, mübarek neler yapıyor? Galatasaray yenerken Gaziantep'i hiç kuşkusuz başroldeydi. Hele son dakikalardaki ikinci gol öncesi yaptıkları. Topu alışı, 2 kişinin arasından çıkışı, ceza alanına adeta bir bomba gibi yollaması. Daha ne yapacaktı, bir ağzıyla kuş tutmadığı kaldı. Kuvvetli bir alkış hakkı.





HAFTANIN ONBİRİ



Günay (Gaziantep FK)



Boey (Galatasaray), Caner (Karagümrük), Talha (Adana Demirspor), Ahmet Oğuz (Konyaspor



Biglia (Başakşehir), Bakasetas (Trabzonspor), Joao Pedro (Fenerbahçe)



Hadergjonas (Kasımpaşa), Weghorst (Beşiktaş), Muhammet Demir (Konyaspor)





ALKIŞI ALANLAR



JOSEF DE SOUZA



Kartallar yuvalarını yükseklere yapar. Yavrusuna dokunanı anında çarpar. Josef de Souza da baba kartal gibiydi, Ankara'da saldırganı kartal gözüyle süzdü, arkadaşlarına saldıracakken kartal pençeleriyle yakaladı. Eğer kimse yaralanmadıysa bunu o sağladı. Kırmızı kart gördü kurallara göre görsün. Ceza alacakmış alsın. Beşiktaş tarihine unutulmayacak şekilde geçti de Souza, saygılar Baba Kartala.



GALATASARAY TARAFTARI





İşte 12. güç budur. Galatasaray'ın 45 dakika 10 kişi oynamasına rağmen Gaziantep'i sahasına mahkum edip, maçı kazanmasının nedeni bu muhteşem destektir. Sanki eksik değildi Galatasaray, tam tersine onların sayesinde sahada bir fazlaydı. İzlerken tüylerim diken diken oldu. Daha nasıl anlatayım bilemiyorum. En iyisi görüntüleri geçirin ele de bir izleyin diyorum. Ve önlerinde saygıyla eğiliyorum.



CEZA TAHTASI

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI, HOCASI!

Beşiktaş maçındaki olaylarla ilgili onları suçlamıyorum. Olup bitenler futbol sahalarına hiç yakışmayacak şeylerdi, şimdi tekrar tekrar anlatmaya gerek duymuyorum. Ama maçtan sonra sahaya dalan o teröristi bile haklı gösterme çabalarını kınıyorum. Bunun hiçbir mazareti olmaz, ayıplıyorum.



HAKEMLER

Her hafta hakemler her hafta hakemler. Birinin faul dediğine öteki devam diyor. Birinin kart gösterdiğine öteki faul bile demiyor. Oyun zırt pırt duruyorsa onların yüzünden oluyor. Bir türlü kurallarda standart tutturulamıyor. Daha 5 hafta bu kadar da ceza tahtasına girilmez mi? Bir an önce çeki düzen verilmesi gerekiyor.



Bu haftalık da bu kadar. Futbol dolu, bol gollü, alkışı alanı çok, ceza tahtası boş nice haftalarda görüşmek dileği ile.