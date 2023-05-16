Yapay zekanın oluşturduğu fotoğraflara darbe! Google artık kaynak isteyecek

Google, yapay zekanın popülerliğine karşı güvenlik önlemlerini artırma kararı aldığını duyurdu.

Bu bağlamda Google artık yapay zeka tarafından oluşturulan bir görselin kaynağı hakkında bilgi sağlayacak. Yani artık yapay zeka görsellerine metadata ekleyecek ve arama sonuçlarında “yapay zeka kaynaklı” gibi bir etiket yerleştirecek.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Yeni tanıtılan özelliklerden biri olan “Bu Görüntü Hakkında”, kullanıcıların bir görüntünün geçmişi ve kaynağı hakkında ayrıntılara erişmesini sağlayacak. Google Görseller’de yer alan bir fotoğrafa tıklayarak Google’a ilk kez ne zaman eklendiği görülebilecek. Ayrıca internette hangi kaynaklarda yer aldığı da gösterilecek.

Google, görüntü oluşturmada yapay zeka araçlarının artan kullanımının farkında olduğunu belirtirken, yapay zeka araçları tarafından oluşturulan tüm görüntüleri özel olarak “etiketlemek” istediğinin altını çizdi. Google ayrıca diğer platformlar ile iş birliği yaparak yapay zekaya karşı toplu bir çağrı yapacağını da ifade etti.