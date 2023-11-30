Yapay zeka sınırları zorluyor. 1 saniyede kanser teşhisi

Yapay zeka alanındaki son gelişmeler hakkında görüşlerini paylaşan İzmir’de bir yazılım ve yapay zeka şirketinin yönetim kurulu başkanı Erkan Karagöz, yapay zekanın farklı sektörlerde sınırları aştığını belirtti.

Karagöz, “Yapay zeka, radyoloji görüntülerine bakarak hastalıkları hızlı ve doğru bir şekilde tanıyarak, erken teşhis ve kişiye özel tedavi imkanı sağlıyor. 1 saniyede yüzde 98 doğrulukla kanser tanısı konabiliyor” dedi.

Karagöz, yapay zekanın sağlık sektöründe de büyük bir rol oynadığını vurguladı.

Karagöz, “Derin öğrenme algoritmalarına sahip yapay zeka sistemleri, radyoloji görüntülerini inceleyerek, hastalıkları hızlı ve doğru bir şekilde tanıyarak, erken teşhis ve kişiye özel tedavi olanağı sunuyor” diye konuştu.

1 saniyede kanser tanısı Karagöz, meme kanserinin teşhisi için yapay zeka yazılımı geliştirdiklerini, mamografi görüntüleriyle 1 saniyede yüzde 98 doğrulukla meme kanserini tespit ettiklerini söyledi.

Karagöz, bu yazılımın karaciğer hastalıklarını da tanıyabildiğini ekledi.

Karagöz, “Yapay zeka, kişisel asistanlar vasıtasıyla günlük hayatımıza daha çok dahil oluyor. Sesli komutları anlayan ve doğal dil işleyen sanal asistanlar, kullanıcılara daha kişisel ve etkileşimli bir deneyim sağlıyor. Bu da ev otomasyonundan iş hayatına ve günlük işlere kadar birçok alanda kolaylık getiriyor. Yapay zeka destekli robotlar, karmaşık işleri daha hassas ve hızlı bir şekilde yapabiliyor. Bu da endüstriyel otomasyonun gelişmesi ve üretim süreçlerinin verimliliğinin artması demek. Yapay zeka destekli robotlar, insanlarla işbirliği yaparak üretkenliği yükseltiyor” ifadelerini kullandı.

Karagöz, yapay zekanın duygusal ifadeleri algılayabildiğini ve bunun insan-makine iletişimini daha zengin kıldığını söylüyor. Ayrıca, şirketlerinin yüz tanıma ve davranış analizi sistemlerinde bu özelliği kullandığını ve Türkiye’nin yerli ve milli bir çekirdek sistemine sahip olduğunu belirtiyor.

Karagöz, hukuk alanında büyük veri analizi ve hukuki belgelerin incelenmesi gibi konularda yapay zekanın avukatlara yardımcı olacağını ifade ediyor. Ancak, bu kullanımın etik ve mahremiyet konularını da gündeme getirdiğini vurguluyor.

Karagöz, yapay zekanın sağladığı avantajların yanında, etik ve güvenlik konularında da tartışmalara neden olduğunu dile getiriyor. Teknolojinin toplumsal fayda sağlaması için etik, güvenlik ve mahremiyet konularının dikkatlice ele alınması gerektiğini söylüyor. Ayrıca, gelecekte yapay zeka alanındaki araştırmaların ve geliştirmelerin bu konulara odaklanması gerektiğini savunuyor.

Karagöz, yapay zekanın geniş bir sektör ve disiplin yelpazesinde ilerlemeler kaydettiğini ve bunların kontrolsüz bir şekilde ilerlemesinin sorumlulukları da beraberinde getirdiğini anlatıyor. Yapay zekanın etik kullanımı, veri güvenliği ve toplumun çeşitli kesimlerine eşit şekilde hizmet etmesi için yönetişim ve düzenleme mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Son olarak, ülke ve millet için faydalı yazılımlar geliştirmeye devam edeceklerini söylüyor.