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Trump’un tutuklanmasını yapay zeka işte böyle gösterdi

ABD eski Başkanı Donald Trump’un bugün gözaltına alınabileceğini açıklamasıyla birlikte gözler ülkeye çevrilmişken bir sosyal medya kullanıcısı yapay zeka ile oluşturulan Trump’un gözaltına alınış fotoğraflarını paylaştı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 11:55
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Yapay zeka Trump'un olası tutuklanmasını fotoğrafladı

Trump’un tutuklanmasını yapay zeka işte böyle gösterdi
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ABD’de eski başkan Donald Trump, eski porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ‘sus payı’ ödemesiyle ilgili soruşturmalar sürüyor. Trump bugün tutuklanabileceğini açıklamıştı.

Donald Trump’ın gözaltına alınması olasılığı nedeniyle ülkenin büyük kentlerinde düzenlenebilecek protestolara karşı hazırlık yapılırken bir sosyal medya kullanıcısı Trump’ın gözaltına alınma fotoğraflarını yapay zeka ile oluşturdu.

Görüntüler, Trump'ın ABD polisi tarafından tutuklanmasına karşı kendini savunmaya çalıştığını gösteriyor. Hayali görüntülere göre Trump, polisle gerçek bir arbede içerisine giriyor. Bazı fotoğraflarda Trump kaçmayı bile başarıyor.

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