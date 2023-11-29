Yapay zekayla ilgili asıl tehlike ortaya çıktı

Yapay zekayla ilgili asıl tehlikenin enerji tüketimi olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yapay zekayla ilgili asıl tehlike ortaya çıktı

Yapay zeka hayatımıza gireli bazen hayatımı kolaylaştırdı bazen zorlaştırdı. Yapay zekayla ilgili asıl tehlikenin ortaya çıkması ise dikkatlerden kaçmadı.

Yapay zekayla ilgili asıl tehlikenin enerji tüketimi olduğu bildirildi.

Yapay zeka, teknolojinin sunduğu imkanlar sayesinde hayatımızın pek çok alanında etkin bir rol oynamaya başladı. Bu alanda yaşanan hızlı gelişmeler, bir yandan bize birçok fayda sağlarken, diğer yandan da bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de yapay zeka sistemlerinin enerji ihtiyacı.

PEKİ, YAPAY ZEKA NE KADAR ELEKTRİK TÜKETİYOR?

Yapay zekanın önümüzdeki birkaç yıl içinde ne kadar büyüyeceğini veya ne kadar enerji verimli hale geleceğini tam olarak tahmin etmenin zor olduğu biliniyor.

Araştırmacılar, ChatGPT'nin kaynağı olan GPT-3 dil modelinin 500 milyardan fazla kelimeden oluşan bir veritabanı üzerinde eğitilmesinin 1.287 megavat saat elektrik ve 10.000 bilgisayar çipi gerektireceğini öngörüldü.

Ayrıca ChatGPT'nin günde yaklaşık 564 MWh enerji tükettiği de bildirildi.

Ayrıca yapay zekanın maliyetinin İrlanda'nın bir yıllık elektrik kullanıma denk olacağı bildirildi.

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